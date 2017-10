Concours photo marathon : Libre cours à l’imagination

Pas moins de 75 photographes professionnels et amateurs, venus de 15 wilayas du pays, ont participé à Batna au concours photo marathon, a-t-on constaté. Marqué par une grande effervescence, le coup d’envoi de ce concours, organisé par l’association les amis de Medghacen, en collaboration avec la plateforme libanaise Frame et l’association L’étoile du sud, a été donné depuis le parvis du théâtre régional de Batna. Les concurrents ont été invités à sillonner les rues de la capitale des Aurès et à laisser libre cours à leur imagination pour mettre en scène des mots tels que

“ fierté, diversité, espoir et point de rencontre’’.

A cette occasion, le président de l’association les amis de Medghacen, Azeddine Guerfi, a indiqué que cette compétition est organisée en simultané à Beyrouth, Marseille, Amman et Ljubljana, et propose à des photographes amateurs et professionnels de réaliser une série de 12 photos pour illustrer 12 thèmes à découvrir le jour même.

Chaque concurrent devra soumettre une seule photo par thème sur le site internet de Frame, a-t-il précisé, soulignant qu’un jury international aura la charge de déterminer les œuvres finalistes qui seront soumises au vote du public sur internet, alors que les résultats définitifs seront connus, selon lui, dans un mois. Les photographies retenues seront publiées dans des revues spécialisées, a encore indiqué M. Guerfi, affirmant qu’au niveau de Batna, celui qui remportera ce ‘‘photo marathon’’ se verra offrir un voyage dans la région des Aurès et ses photographies feront l’objet d’expositions dans plusieurs villes du pays. (APS)