Tlemcen : Arrestation de 2 trafiquants en possession de 2 kg de kif traité

Deux trafiquants de drogue ont été arrêtés la semaine écoulée en possession de deux kilogrammes de kif traité par les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire de Tlemcen, a-t-on appris hier de la sûreté de wilaya. Conditionnée en quatre plaquettes, cette quantité de stupéfiants a été saisie à bord d’un taxi, lors d’un barrage de contrôle routier dressé mercredi dernier sur l’autoroute Est-Ouest, a-t-on indiqué dans un communiqué, signalant qu'un nommé C. M. (32 ans) a été arrêté lors de cette opération. Son complice, le nommé H. A. (33 ans), qui l’accompagnait, a été également arrêté, a-t-on ajouté, faisant savoir que l’enquête, ouverte par la BRI, se poursuit toujours. Par ailleurs, le communiqué de la sûreté de wilaya signale l’arrestation, le 10 octobre dernier, du nommé B. M. (31 ans) pour vols de voitures et dégradation de bien d’autrui. Il a été pris en flagrant délit de destruction, en pleine nuit, de la serrure d’une voiture. La perquisition du domicile de cet individu, qui a fait l’objet de plusieurs plaintes, a abouti à la découverte et la saisie de trois permis de conduire, trois cartes grises de voitures et des polices d’assurance de voitures appartenant à ses victimes, ainsi qu’une quantité de drogue et onze comprimés anxiolytiques, a-t-on indiqué. Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt par le parquet de Tlemcen. (APS)