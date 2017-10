Massacres du 17 octobre 1961 : Commémoration dans plusieurs villes de France

Plusieurs villes de France commémorent à partir d’aujourd’hui les massacres du 17 octobre 1961 perpétrés contre les Algériens descendus dans les rues parisiennes pour protester contre le couvre-feu leur étant imposé. Organisée par la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), la manifestation pacifique des Algériens, hommes, femmes et enfants, pour boycotter ce couvre-feu discriminatoire, a été réprimée dans le sang le 17 octobre 1961 par la police française qui avait ouvert le feu, tuant des manifestants dont des dizaines ont été jetés dans la Seine, rappelle-t-on.

Le bilan était lourd du côté des Algériens : une centaine de morts, des centaines de blessés et plus d’une centaine de disparus. Ce massacre, non encore reconnu officiellement par l’Etat français en tant que crime d’Etat, est considéré par nombre d’historiens comme "la répression d'Etat la plus violente qu'ait jamais provoquée une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine".

A cette occasion, une après-midi d’échanges autour de ces crimes et des violences d’Etat est organisée dimanche à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Ile-de-France). Le programme prévoit, selon les organisateurs, du théâtre-forum sur les violences policières, la projection du documentaire Ici on noie les Algériens (2011) et un débat animé par Olivier Le Cour Grandmaison, politologue enseignant à l’université Evry-Val d’Essonne. Deux rassemblements et cérémonies de recueillement sont prévus mardi à Paris sur le pont Saint-Michel, lieu où des Algériens ont été jetés dans la Seine. Le premier se déroulera dans la matinée en présence de l’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua. Le second est organisé dans l’après-midi par le collectif du 17 Otobre 1961. Rassemblements, recueillements, table-rondes, projection de films, etc. A Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, Ile-de-France), une cérémonie aura lieu mardi à la stèle du souvenir, quai Jules-Guesde, à l’angle de la rue de Seine en mémoire à ces Algériens tués pour l’indépendance de l’Algérie. La municipalité d’Aubervilliers (banlieue au nord de Paris) a invité les habitants à commémorer les victimes algériennes de la manifestation du 17 octobre 1961, le mardi 17 octobre à 17h00, à la place du 17 octobre 1961, alors qu’à Bobigny (Seine-Saint-Denis), une table-ronde est organisée dans la même journée intitulée "17 octobre 1961 : de l’occultation à la transmission. Histoire et mémoire d’un massacre de la guerre d’Algérie".

A l’occasion de cette commémoration, Stéphane Troussel, le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a souhaité que son département s’engage dès cette année dans le processus de commémoration de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. Il a également émis le vœu que cet événement "très souvent associé uniquement à Paris ou à Nanterre, s’inscrive dans la mémoire collective de notre territoire", soulignant qu’il s’agit de "développer une meilleure connaissance et de transmettre cette histoire auprès du grand public et tout particulièrement des plus jeunes".

Durant la cérémonie, le film "Mémoire du 17 octobre 1961", réalisé par Faïza Guène et Bernard Richard (2002, 17 mn) sera présenté au public. Deux conférences sont au menu: «L’importance du témoignage dans le processus mémoriel», par Djamila Amrane, ancienne présidente de l’association Africa, et «Témoin de la répression du 17 octobre 1961», par Mimouna Hadjam, présidente de l’association courneuvienne Africa sur le travail de transmission. La rencontre sera animée par Vincent Martigny, historien et journaliste. La municipalité de Gennevilliers (Hauts-de-Seine, Ile-de-France) a prévu mardi le dépôt d’une gerbe de fleurs et une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes du 17 octobre 1961. A la Courneuve, une cérémonie d’hommage se déroulera dans la rue éponyme, le 17 octobre mardi à 18h00. Elle sera suivie du spectacle "Les Disparus", une création chorégraphique pour 8 danseurs, signée Mehdi Slimani qui associe danse, slam et vidéo. Le spectacle relate par le corps et le mouvement les sombres événements du 17 octobre 1961. A Argenteuil (Val-d’Oise, Ile-de-France), le Collectif citoyen 17 octobre 1961 d'Argenteuil organise un recueillement à la mémoire des morts sur le Pont d'Argenteuil qui sera suivi d’une projection du film "Les balles du 14 Juillet 1953" de Daniel Kupferstein relatant la tuerie d’Algériens qui manifestaient à Paris pour l’indépendance de l’Algérie. La ville de Tulle (sud-ouest de la France) et les associations "Peuple et Culture et Au nom de la mémoire" organisent mardi après-midi différents événements avec projection d’un film, lectures et chants, exposition. La projection du film "Loin des hommes" de David Oelhoffen (fiction, 2014, 102 mn), en présence de Mehdi Lallaoui, président de l’association "Au nom de la mémoire". A Strasbourg, le collectif "D’ailleurs Nous Sommes d’Ici 67" organise un rassemblement sur le pont du Corbeau à la mémoire des victimes de la répression sanglante de l’Etat français contre les manifestantes algériennes en 1961, et une marche vers la place du 17-Octobre 1961. A Vaulx-en-Velin (banlieue de Lyon), un hommage sera rendu avec une conférence-débat sur la place du 17 octobre 1961 dans la guerre de libération de l'Algérie. (APS)