plate-forme numérique de recrutement des enseignants de réserve : Ouverture le 6 novembre prochain

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé, hier à Alger, que la plate-forme numérique de recrutement des enseignants pour les trois cycles (primaire, moyen, secondaire) sera ouverte à partir du 6 novembre prochain, et concernera les enseignants de réserve admis aux concours de recrutement.

Mme Benghabrit a écrit sur son site Facebook que "la plate-forme numérique de recrutement pour les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) sera ouverte à partir du 6 novembre prochain sur le site tawdif.education.gov.dz".

La ministre de l’Education nationale avait affirmé que plus de 93.000 enseignants ont été recrutés depuis 2016, ce qui représente 63 % des lauréats du concours de recrutement des enseignants organisé le 29 avril 2016. Le ministère avait ouvert en juin dernier un concours pour le recrutement de 10.009 enseignants dont 4.759 pour le secondaire et 5.250 postes pour le moyen. Dans de précédentes déclarations, Mme Benghabrit avait fait savoir que dans l'opération de recrutement, l'on tient compte du "mérite et du classement" dans la plate-forme de recrutement, en exploitant d'abord la liste de wilaya inscrite dans la plate-forme de recrutement 2017 puis la liste nationale". Selon la répartition des matières, les mathématiques et la physique sont les postes les plus demandés dans l'enseignement secondaire avec 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique. Le nombre de postes enregistrés pour ces deux matières dans l'enseignement moyen est de 1.128 postes pour la physique et 971 pour les mathématiques. L'exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire dans le cadre du concours 2016 sera achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018. (APS)