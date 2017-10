Chirurgie carcinologique ambulatoire : Une première à Sétif

En ce mois d’octobre rose consacré au dépistage et la lutte contre le cancer du sein, la dynamique équipe du centre anti-cancer de Sétif sous la coupe du Pr Tarik Saïb, vient de réaliser une première du genre en matière de chirurgie ambulatoire dans le domaine carcinologique. Un procédé d’autant plus complexe mais qui est en fait le fruit des avancées en matière de techniques opératoires, dans l’instrumentation chirurgicale, et l’anesthésie -réanimation. En réalisant cette première, cette équipe consolide en effet bien des acquis dont le dernier, se souvient-on, remonte à l’opération en 3 jours et avec succès de pas moins de 47 malades atteints de cancers digestif et gynécologique . Autant d’interventions qui avaient mobilisé jusqu’à une heure tardive cette équipe à l’effet de soulager ces patients mais aussi aérer un programme alors surchargé. Ces résultats encourageants n’ont donc pas été sans être d’un impact positif sur le rendement, la volonté et la détermination de toutes ces femmes et ces hommes qui ont décidé de passer à une autre étape, autrement plus difficile qu’est la chirurgie ambulatoire dans un domaine aussi sensible que le cancer et être ainsi récompensés de leurs efforts mais aussi de leur compétence en redonnant la joie de vivre à une patiente grâce à cette première. « C’est en effet une patiente âgée de 50 ans qui ne présentait pas de facteurs à risques et était atteinte d’un cancer du sein, premier stade, et pouvait bénéficier d’une chirurgie ambulatoire. L’opération a duré deux heures (de 8h30 à 10 h) et à 14 heures la malade faisait déjà ses premiers pas et buvait de la tisane. L’intervention chirurgicale s’est très bien passée. Ce qui est également important c’est que le CAC dispose d’une unité de soins à domicile qui a permis aux médecins, suite à un coup de fil tard le soir même de l’intervention de se rendre au domicile de la malade pour s’enquérir de son état.

«C’est une première du genre au centre anti-cancer de Sétif», nous indique le Pr Tarik Saib. Ainsi, la malade rentre chez elle le jour même de l’intervention ; elle est suivie et revient à l’hôpital le 3e jour pour une consultation, «avec un moral au top», poursuit notre interlocuteur qui ne manque pas de souligner que « cette pratique s’appuie sur un système organisationnel adéquat et une coordination sans faille entre l’administration de l’hôpital, le personnel soignant médical et paramédical ainsi que le malade et son environnement…» C’est le malade qui vit en ambulatoire et le stress du chirurgien est transmis au malade qui devient ainsi maitre de son sort. Nous avons choisi le cancer du sein parce qu’il fréquent et affecte une femme sur 16 dans notre pays ». En termes de projets, le Pr Tarik Sebti n’entend pas en rester là : « Nous allons déjà programmer la deuxième malade pour la semaine prochaine selon le procédé de la chirurgie ambulatoire et étendre l’activité à d’autres cancers », souligne-t-il.

F. Zoghbi