La présidente de l’UNSFA à notre forum : « Nous plaidons pour un conseil de l’ordre des sages-femmes »

La présidente de l’Union nationale des sages-femmes algériennes a appelé, hier au Forum d’El Moudjahid, à la mise en place d’un Conseil de l’ordre et de l’éthique des sages-femmes. «C’est la seule manière, dit-elle, à même de parer à la problématique socioprofessionnelle de cette corporation jetée en pâture à l’opinion publique au moindre problème.»

L’Affaire du décès de la parturiente de Djelfa, au mois de juillet dernier, a mis à jour les difficultés de l’exercice des sages femmes. Un métier ou près des deux-tiers sont poursuivis en justice pour divers motifs. De l’écriture d’un prénom, en passant par la maltraitance, jusqu’à la négligence entraînant la mort du bébé ou de la maman, et souvent les deux à la fois. C’est vrai que le taux de mortalité infantile et maternel a grandement diminué en Algérie, c’est sans doute pour cette raison que les Algériens sont choqués à l’annonce du décès d’une femme en raison d’un accouchement mal pris en charge et qui s’est mal fini. Le coupable est vite désigné : c’est la responsabilité de la sage femme. C’est dire que toutes les défaillances de notre système de santé sont portées par les frêles épaules de ces femmes dont la plupart a décidé de choisir la retraite anticipée, voire démissionner pour mettre fin à un calvaire. La présidente de l’Union nationale des sages femmes algériennes (UNSFA ) parle de cette profession avec passion. Elle se réfère aux propos tenus par le prophète ( qssl) sur ces femmes qui donnent la vie. Elle parle aussi avec amertume de toutes ces femmes qui ont décidé de rester —de 9000 actives elles sont aujourd’hui moins de

5000—, dans un pays qui enregistre un million quatre cent mille naissances par an. C’est dire toute la charge de travail. Mme Akila Guerrouche demande aux journalistes de faire un petit calcul mental rapide pour se faire une vague idée de toute la pression qui pèse sur eux. Et pour exemple, elle cite la wilaya de Constantine où on compte 1500 naissances par mois. Et si d’aucuns croient que c’est en été que le pic des naissances atteint son apogée, pour la présidente de l’UNSFA, c’est toute l’année. Face à toute cette tension, les sages femmes, selon la présidente les représentant, ne sont pas protégées juridiquement. C’est pour cette raison que la principale revendication de l’UNSFA consiste en la création d’un Conseil de l’ordre et de l’éthique des sages femmes. Cette instance aura pour mission d’identifier, de nommer officiellement et de classer médicalement, avec toute la responsabilité pénale, cette profession. L’UNSFA, qui active depuis 2004, et qui a doté cette corporation d’un statut et réussi à prolonger la formation à cinq années, ne compte pas baisser les bras. Et les propositions ne maquent pas. Justement, pour diminuer la charge des hôpitaux, l’UNSFA plaide pour l’instauration de l’option accouchement à domicile. C’est à la sage de se déplacer pour justement permettre une prise en charge rapide, si les conditions son bonnes pour pratiquer un accouchement bien sûr et, en cas de complications, accompagner la patiente à l’hôpital. L’autre proposition de l’UNSFA pour pallier au manque d’effectifs est d’ouvrir les portes des Ecoles supérieures des sages femmes, qui sont au nombre de 3 ( Annaba , Tizi Ouzou et Tlemcen) aux hommes. Nonobstant que si les sages femmes ne sont pas protégées juridiquement, elles ne savent pas non plus se défendre, regrette Mme Guerrouche, qui rajoute que l’affaire de Djelfa a permis à ce corps de connaitre et mieux comprendre les textes qui régissent ce métier.

Nora Chergui

Mme Galouz Hadia, membre exécutif du bureau de l’UNSFA :

« Nous voulons faire connaître notre travail »



«Le Conseil d’ordre des sages femmes est un rêve et surtout un projet. On l’attend toujours avec l’installation du syndicat autonome, avec un agrément ou plus au moins le récépissé. On opte pour la formation des sages femmes, leur faire connaitre leurs droits parce que certaines d’entre elles ne savent même pas qu’elles ont un statut particulier.

On ignore beaucoup de choses sur la sage femme, elle n’est pas connue du grand public, ni même des magistrats. Si on reste deux heures avec une sage femme on comprendra bien le grand travail qu’elle accomplit.»

Amoura Zohra, épouse Rabia, sage-femme :

« Il faut des cabinets de groupe avec sage-femme et gynécologue »

«Je suis sage femme, j’ai exercé à l’EPH de Kouba. Aujourd’hui, je suis installée à mon propre compte, dans le cadre privé. Mon projet consiste à défendre les droits des sages femmes libérales.

Je m’intéresse à la santé maternelle, la santé du couple, la sensibilisation des jeunes sur les maladies sexuellement transmissibles, la consultation prénatale, périnatale et post-natale, préparation à l’accouchement... afin qu’on découvre comment gérer sa grossesse et son accouchement pour éviter certaines pathologies, incidents et accidents qui surviennent lors de la maternité.

Je lance un appel au ministère de la Santé pour qu’il nous permette de nous installer dans un cabinet de groupe avec des gynécologues. Pourquoi dois-je orienter ma patiente vers un gynécologue alors qu’on peut travailler conjointement.»

Propos recueillis par Haddou Hadj Soumia