Naftal : Conversion de 145.000 véhicules au GPLc d’ici à 2019

A ce jour, il existe 260.000 véhicules GPLc (Gaz propane liquéfié carburants) en circulation. Selon les prévisions de la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL ), ce chiffre est appelé à augmenter dans les années à venir pour marquer une « plus large » utilisation, notamment une plus grande consommation estimée à 249.224 tonnes, soit une croissance de 28,2% par rapport à la même période de l’année 2016 qui a enregistré une consommation de plus de 300. 000 tonnes. Les prévisions de NAFTAL tablent sur la conversion de 145.000 véhicules par an en 2019, puis 1.000.000 de véhicules munis de GPLc en 2022 pour atteindre une consommation globale de 1.000.000 de tonnes en 2022. Selon le directeur général par intérim de Naftal, Rachid Nadil, le plan d’action à l’horizon 2020 « connaît des avancées notables », ajoutant que les objectifs du gouvernement introduisent le GPLc comme carburant de substitution à hauteur de 30%. Pour ce faire, Naftal a engagé des actions visant à renforcer, d’une part, les capacités de conversion et, d’autre part, à multiplier les stations commercialisant le GPLc. « Les actions engagées par Naftal contribueront dans une large mesure à l’accroissement de la consommation du GPLc pour atteindre 1 million de tonnes à l’horizon 2022 et atténuer ainsi la tension enregistrée sur les essences en matière de raffinage et d’importation », a-t-il expliqué. S’agissant de la répartition des wilayas par catégorie de potentiel convertible en GPLc, le plus grand potentiel est enregistré à Alger, Blida, Oran, Constantine et Annaba avec 100.000 véhicules (48,14% du parc automobile national), alors que le plus faible potentiel touche 11 wilayas avec 20.000 véhicules (3,72% du parc) dont la plupart relèvent du Sud du pays. Elles sont suivies par les wilayas de Bejaia, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdès, Tipasa, Tlemcen, Batna, Skikda, Sétif, Chlef, avec un potentiel inférieur aux premières avec 60.000 véhicules, 100.000 (24,09 % du parc automobiles national), alors que le plus faible potentiel touche 11 wilayas avec 20.000 véhicules (3,72% du parc) dont la plupart relèvent du Sud du pays. Concernant les capacités de conversion opérationnelles, le nombre de centres réalisés par Naftal est passé de 37 en 2016 à 43 en avril 2017. A cette même date, il a été enregistré 2.277 stations-services composées de 639 avec GPLc et 1.638 sans ce carburant propre. Dans son programme de développement du réseau GPLc pour 2017-2021, Naftal prévoit la réalisation de 1.624 stations-services. Chose qui fait que durant cette période 1 station de service sur 3 sera dotée de GPLc en 2017 et 1 sur 2 en 2019, au lieu de 1 sur 5 enregistré en 2015. Pour l’équipement de ces stations, 100 nouveaux modules GPLc sont en cours de finalisation, ils seront mis en service fin décembre 2017, tandis que 52 autres modules seront mis en exploitation fin mars 2018. Le P-DG par intérim a mis l’accent sur l’engagement de cette entreprise en matière de promotion et de généralisation de l’utilisation du GPLc à travers des actions portant notamment sur la réduction du délai de réponse à la demande de conversion à 10 jours au niveau de toutes les wilayas, à l’exception d’Alger. Ainsi, et selon ses explications, le délai moyen pour répondre à la demande est passé de 98 jours en 2016 à 21 jours en 2017 et passera à 10 jours en 2018.

Kafia Ait Allouache