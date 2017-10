Financement de la politique nationale de sécurité routière : Optimiser la prévention

« 20% du montant des amendes liées aux infractions au code de la route seront consacrés au financement de la politique nationale de sécurité routière dans le cadre de la loi de finances 2018 », a indiqué, M. Ahmed Naït El Hocine, directeur du Centre national de sécurité routière (CNSR).

Cette mesure, dira M. Naït El Hocine, permettra au centre de diversifier ses ressources financières en vue de réaliser l’ensemble des projets et chantiers visant la modernisation des systèmes de prévention et de lutte contre l’hécatombe routière, ajoutant que cette démarche vise aussi à épargner une charge supplémentaire au Trésor public, d’autant plus que le centre prévoit l’introduction de nouvelles technologies et la mise en place de radars plus performants et plus puissants susceptibles d’identifier les contrevenants de façon tout à fait automatique. « Les contrevenants captés par ce nouveau système de radar recevront un courrier de manière systématique », a-t-il précisé, soulignant que « des mesures très importantes ont été introduites en vue de faire face aux accidents de la route, à travers le durcissement des sanctions contre le non-respect des règles de la circulation routière et la révision à la hausse des amendes forfaitaires pour chaque degré de contravention.

Le directeur du centre a, en outre, fait savoir que la délivrance du contrat d’assurance pour les véhicules, du certificat de contrôle technique et de la carte grise sera soumise au paiement des contraventions liées aux infractions aux règles de conduite routière.

Cette approche utilisée dans plusieurs pays devrait permettre d’éviter le non-paiement des amendes en attendant l’introduction du permis de conduire à points, qui se fera courant 2018.

Il convient de noter que le système du permis à points sera géré par le ministère de l’Intérieur à travers un fichier national des permis de conduire devant recenser toutes les infractions de la route au niveau national.

En outre, la création d’une délégation nationale de sécurité routière, qui constitue l’une des propositions importantes initiées par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de cette nouvelle loi, devrait contribuer à garantir au mieux la sécurité sur les routes.



Les efforts combinés des services de sécurité commencent à porter leurs fruits



Cette instance aura pour mission d’assurer la surveillance et la communication en matière de sécurité routière, de revoir le dispositif de formation des conducteurs tout comme celui des examens du permis de conduire, ainsi que la gestion des fichiers nationaux des permis de conduire et des cartes d’immatriculation automobile.

En effet, les énormes efforts consentis par les pouvoirs publics et les services concernés en matière de lutte contre les accidents de la route commencent à donner leurs fruits.

Durant les huit premiers mois de 2017, le nombre global des accidents survenus sur les routes a baissé de près de 14,81% par rapport à la même période de l'année 2016, selon les statistiques du Centre national de prévention et de sécurité routière.

Ces statistiques qui démontrent une réduction sensible de l'accidentalité routière durant les 8 premier mois de l’année en cours, font ressortir le nombre de 3.013 accidents de moins par rapport à la même période de l'année écoulée, soit une baisse de 14,81%.

Centre national de prévention et de sécurité routière a également fait part, dans cette étude, de la diminution du nombre de décès liés aux accidents de la route, ce qui revient à 300 vies épargnées par rapport aux huit premiers mois de l'année 2016, soit une baisse de 10,65%. Concernant le nombre de blessés, là aussi, la baisse est de l'ordre de 18,94%, soit 5.939 blessées de moins par rapport à la même période de 2016.

Par ailleurs, les statistiques ont dévoilé que parmi les véhicules impliqués dans les accidents, les véhicules légers viennent en tête avec 73,06% des cas. Les motocycles 12,07%, les véhicules lourds 7,84%, les transports en commun 2,76% et les taxis 2,11%. Il faut souligner que l'élément humain demeure la principale cause des accidents de la route dans 95,98% des cas, tandis que le principal facteur de ces accidents reste l'excès de vitesse.

Pour sa part, la catégorie des jeunes (18 à 29 ans) est à l'origine de plus de 35% des accidents, tandis que 27% des accidents sont dus à des conducteurs titulaires de permis à conduire de moins de 2 ans (nouveau permis).

Il est très utile de signaler que la baisse des accidents de la route enregistrée durant cette année n’est que le fruit des efforts consentis par les pouvoirs publics et le grand travail de sensibilisation mené par le Centre national de prévention et de sécurité routière, en coopération avec les différents départements, services de sécurité et autres partenaires, en vue de réduire un tant soit peu l'hécatombe des routes.

Avec les réductions enregistrées, le nombre de décès ne devrait donc pas dépasser cette année le seuil des 3.000, un chiffre qui est "loin" de la moyenne enregistrée ces dernières années, estimée à plus de 4.000 morts/an, grâce aux «procédures juridiques rigoureuses contenues dans la nouvelle législation».

Kamélia Hadjib