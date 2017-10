Elections locales 2017, Validation des listes des candidats : Le choix des compétences

En prévision des élections locales, l’Administration a entamé l’opération de validation des listes des candidats, et ce après expiration de la période d’examen des recours.

Selon le professeur en droit constitutionnel, Abdelkarim Souira, «après l’opération de dépôt des dossiers de candidature par les acteurs politiques, l’Administration aura un délai de 10 jour pour étudier ces dossiers et décider si les candidats remplissent les conditions légales qui leur permettent de se présenter aux élections». Le même expert, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, a expliqué qu’«après expiration de ce délai, c’est la wilaya qui tranchera cette liste, soit par la validation, soit par le refus de la liste ou d’un candidat en cas d’existence d’anomalie juridique».

«En revanche, la loi permet aux candidats de présenter un recours au tribunal administratif», a-t-il ajouté. Les tribunaux administratifs ont ensuite étudié les recours introduits et statué sur leur recevabilité. Après leur rejet par l’Administration, les candidats disposaient en effet de trois jours pour introduire leurs recours au niveau des tribunaux administratifs, dernière voie de recours.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait appelé, récemment, les partis politiques, à présenter des «programmes prometteurs», lors de la campagne électorale des élections locales, en vue de «renforcer le socle démocratique et consacrer les nouvelles valeurs constitutionnelles». En effet, «les prochaines élections locales sont une opportunité pour consolider l’expérience démocratique et consacrer les nouvelles valeurs instituées dans la nouvelle constitution par le président de la République. C’est pourquoi les partenaires politiques (partis) sont appelés à présenter des programmes électoraux prometteurs en prévision de la campagne électorale qui s’ouvrira dans les semaines à venir», a indiqué M. Bedoui. Après avoir appelé les citoyens à «se rendre massivement aux urnes», le 23 novembre prochain, M. Bedoui a souligné que ce rendez-vous électoral «revêt une importance particulière», vu qu’il permettra d’élire des Assemblées locales qui auront à relever de nombreux nouveaux défis dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle loi relative aux collectivités locales qui «consacrera la décentralisation, de l’application de la nouvelle politique économique et d’un nouveau système fiscal fondé sur l’initiative locale», a-t-il précisé.

Le ministre avait indiqué également que «les préparatifs des prochaines élections locales vont bon train, à travers l’ensemble du territoire national», ajoutant que «tous les moyens humains et matériels sont réunis», pour que ce rendez-vous électoral «soit à la hauteur des aspirations des citoyens, des instructions du Président de la République et des valeurs constitutionnelles».

Salima Ettouahria

Ennahda-Adala-Binaa

7 listes rejetées

L’Union Ennahda-Adala-Binaa prendra part aux prochaines élections locales, avec 25 listes, au niveau des APW, et 240 listes, au niveau des APC, a annoncé le secrétaire général du mouvement Ennahda,

Mohamed Dhouibi, dénonçant le rejet de sept listes de l’Union. l’Union Ennahda-Adala-Binaa participera officiellement aux échéances électorales, au niveau de 25 APW et 240 APC, y compris Alger, où elle compte 28 candidats au niveau des APC et APW, a indiqué M. Dhouibi, dans son allocution d’ouverture de la conférence des têtes de liste de l’Union au niveau d’Alger. Il a déploré le rejet de 7 listes de l’Union par la commission électorale, au motif, a-t-il dit, de «danger pour l’ordre public» et «inexactitude des renseignements» relatifs à l’état civil du candidat, estimant que ces raisons ne sont pas «convaincantes» et «exactes», car l’Union a réussi à collecter les signatures en nombre suffisant, a-t-il ajouté.

À cette occasion, le SG du mouvement Ennahda a appelé à la révision de la loi électorale qui ne prend pas en considération la réalité de la société algérienne, notamment pour ce qui est des erreurs contenues dans les registres d’état civil, impliquant une mise à jour des renseignements.

Par ailleurs, M. Dhouibi a mis en garde contre l’abstention des compétences à se présenter aux élections, en raison de la conjoncture économique difficile, des prérogatives restreintes et limitées des APC et du manque de ressources financières, mettant l’accent sur la gravité de ce phénomène qui concerne plusieurs partis. Pour surmonter la conjoncture difficile que traverse le pays, il a appelé à «l’adoption par le pouvoir et l’opposition d’un pacte politique, économique et social» définissant les défis, les priorités et les démarches à entreprendre pour sortir de la crise.

Concernant la question du gaz de schiste, il a insisté sur la gravité de l’exploitation de cette énergie qui pollue les nappes souterraines et constitue un risque pour la santé publique, proposant le recours à d’autres options, notamment l’investissement dans les secteurs agricole et industriel. L’intervenant a salué, par ailleurs, l’accord de réconciliation nationale palestinienne conclu jeudi entre les mouvements Fatah et Hamas, déplorant le mutisme de la communauté internationale face au génocide des musulmans Rohingyas en Birmanie, qu’il a qualifié de «plus grave que le terrorisme».

EL-TARF

FLN et rnd dans toutes les communes



Les préparatifs des élections locales sont à un stade avancé au niveau de la wilaya. Alors que l’opération de révision annuelle des listes électorales se poursuit, la direction de wilaya de la réglementation et des affaires générales (DRAG) a réactivé le dispositif organisationnel mis en branle, lors des précédents rendez-vous électoraux. Les 312.587 inscrits jusqu’à présent sur le fichier électoral de la wilaya vont exercer leur droit électoral le jour J, à travers 199 centres et 791 bureaux de vote. Outre la radiation de 3.805 personnes, le fichier électoral a enregistré 9.266 nouveaux inscrits, à l’issue de l’opération portant révision exceptionnelle des listes électorales. Quelque 13.064 personnes seront réquisitionnées le jour du scrutin pour encadrer les opérations de vote à travers l’ensemble de la wilaya qui compte 24 communes, soit le double de la wilaya d’Annaba .134 listes de candidats, dont une constituée d’indépendants, sont en lice pour les communales, et 9 listes partisanes pour l’APW, a précisé la directrice de wilaya de la réglementation et des affaires générales, Mme Zoubeida Chorfi. «Le FLN et le RND sont présents dans l’ensemble des communes», a-t-elle ajouté.

B. G.

LE WALI DE TIPASA :

« L’impartialité de l’administration est une ligne rouge »

Le wali de Tipasa, Moussa Ghellai, a affirmé jeudi lors d’une rencontre technico-administrative en préparation aux élections locales, que l’impartialité de l’Administration était une ligne rouge, soulignant que l’examen des candidatures s’est fait dans un cadre «légal et transparent». Dans ses instructions aux secrétaires généraux des communes et daïras, en présence des chefs de daïra, le wali a indiqué que les prochaines élections sont une étape ayant une grande importance pour «l’avenir et la réputation du pays». Il a souligné l’importance de veiller à choisir des encadreurs devant réunir «bonne réputation», «sans aucune attache partisane», «compétence» et «d’un certain niveau d’instruction», relevant que la «réputation du pays est tributaire de la réussite de l’opération électorale dans un climat démocratique et transparent marqué par une impartialité de l’Administration et un respect des lois de la République». Soulignant «la transparence et la légalité» de l’opération d’examen des candidatures déposées au niveau des services de wilaya, M. Ghellai a précisé que les décisions de refus de certaines listes de partis se référaient au «code électoral», relevant que le tribunal administratif avait confirmé plusieurs décisions administratives et a refusé certaines après recours des candidats. S’agissant du rejet partiel, le même responsable a fait état de la signification d’un total de 150 décisions de refus (19 candidatures pour les APW et 131 pour les APC), relevant que les partis avaient procédé au changement de 115 candidats sans recourir à la justice. Le tribunal administratif a enregistré 35 procédures de recours, et rendu un arrêt en vertu duquel 4 candidatures ont été acceptées. Selon les chiffres fournis par la direction de la réglementation et des affaires générales, 11 listes vont concourir pour l’Assemblée populaire de wilaya et 143 pour les Assemblées populaires communales, dont 9 à la commune de Fouka et 2 uniquement à la commune de Beni Milek.

Ces listes représentent 15 formations politiques, dont 12 partis et 3 alliances tandis qu’aucune liste indépendante n’est à signaler. Le corps électoral de la wilaya de Tipasa compte 484.598 électeurs, dont 12.784 nouveaux inscrits. La wilaya compte en outre 204 bureaux de vote, dont 39 nouveaux bureaux et 33 bureaux dédiés aux femmes.

Bordj Bou-Arréridj

Effervescence



Depuis quelque temps, les sièges connus des partis politiques dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj connaissent une effervescence certaine, tant des responsables locaux que des militants et des sympathisants.

Autant dire que les quartiers où ils se trouvent sont devenus très animés. La semaine passée, ils sont restés ouverts jusqu’à une heure tardive. Ce qui ne leur est pas arrivé depuis des mois. Certains d’entre eux sont restés même fermés. Seules les affiches qui étaient placardées sur les murs rappelaient leur activité, en plus des logos placés au fronton des portails. Ils devront s’animer encore plus dans les jours qui viennent.

Les élections locales, qui leur ont permis de revivre, devront passer à la vitesse supérieure, avec la préparation et le lancement de la campagne électorale. Si l’affluence des jours passés était constituée essentiellement des militants qui ambitionnaient de présenter leurs candidatures, cette fois, ce sont les citoyens qui veulent connaître leurs nouveaux élus qui seront en force avec les agents qui seront recrutés, que ce soit pour l’animation de la campagne électorale ou le contrôle des bureaux de vote.

Comme d’autres partis qui n’avaient pas de sièges dans la wilaya participent aux prochaines élections, ils n’ont pas manqué de louer des locaux pour installer leur quartier général de campagne pour présenter leur programme politique, mais aussi essayer de convaincre le plus grand nombre de citoyens à voter en leur faveur.

Cela a représenté une aubaine pour les propriétaires de ces locaux qui ont trouvé un filon pour gagner plus d’argent. Là où l’on passe dans les différentes parties de la wilaya, on peut tomber sur une représentation de parti. Les sièges qui se comptaient sur le bout des doigts dans la wilaya sont devenus très nombreux. Puisque leur ouverture n’a pas été précédée de la publicité nécessaire, ils restent méconnus de la plupart des citoyens, et même des représentants des médias qui auront du mal à les trouver pour travailler avec les responsables des formations politiques qui ont élu domicile dans ces locaux. Un gros travail attend ces mêmes formations durant la campagne électorale. Ce qui ne semble pas préoccuper ces derniers puisque certains d’entre eux comptent sur les contacts de proximité et même les liens familiaux, vote restreint oblige, pour gagner des voix. Le commerce des locaux devra se développer encore, avec l’ouverture même par les partis qui ont des sièges comme le FLN, le RND, le FFS, MSP, El- Islah et autres de permanences.

Les responsables des formations politiques qui tiennent à être proches des électeurs ont l’habitude à chaque scrutin de mettre à la disposition de leurs militants et sympathisants, des bureaux où ils peuvent accueillir et même attirer les électeurs.

À défaut de contacts, ils servent également à véhiculer les slogans des partis. En abritant les affiches et en émettant des chants patriotiques, ils rappellent la présence de ces derniers.

L’espace de quelques semaines, ils montrent l’importance de l’activité politique dans la wilaya. Avec ces permanences, sièges provisoires et bureaux permanents, les élections occupent le temps et les espaces des quatre coins de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.

Les places publiques, les salles et même les stades devront suivre. Toutes les localités de la wilaya qui sont frappées par ce phénomène respirent désormais la politique en attendant le jour J, où les citoyens responsables prendront le chemin des urnes pour accomplir leur devoir et décider de l’avenir de leur commune. Les élections qui ont pour objectif de changer le sort de leurs habitants sont passées par là.

F. D.