Pour ses efforts en faveur de la paix au Mali : Hommage du président malien au président Bouteflika

Le président malien, Ibrahim Boubakar Keïta, a rendu hier à Bamako, à l'ouverture des travaux de la Conférence régionale sur la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, un vibrant hommage à l'Algérie et au Président de la République, Abdelaziz

Bouteflika, pour ses «efforts et son engagement personnels» en vue d'accompagner les Maliens pour sortir de la crise et retrouver la sécurité et la stabilité du pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les travaux de la Conférence régionale sur la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, organisée par la CEDEAO, en étroite collaboration avec l'Union africaine (UA) et les Nations unies, ont été ouverts par le président malien, qui a rendu «un vibrant hommage à l'Algérie et au Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts et son engagement personnels en vue d’accompagner les Maliens à sortir de la crise et retrouver la sécurité et la stabilité du pays», précise le communiqué. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du président togolais, Faure Gnassingbé, président en exercice de la Cedeao, de l'ancien président burundais, Pierre Buyoya, Haut représentant de l'UA pour le Sahel, ainsi que du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la

Minusma, Mahamat Salah Annadif, ajoute la même source. La Conférence a, en outre, enregistré la participation de nombreux ministres des Affaires étrangères de l'espace de la Cedeao, des membres du gouvernement malien, et d'autres hauts responsables d'organisations régionales et internationales. (APS)