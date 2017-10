Entretien avec Abdoulaye Diop : Explorer les opportunités de coopération

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu hier à Bamako avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, en marge des travaux de la Conférence régionale sur la sécurité dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest. L'entretien «a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement et leur diversification», précise la même source, ajoutant, qu'à ce titre, les deux ministres ont mis en exergue «l'importance de mettre à profit l'ensemble des mécanismes bilatéraux qui existent entre les deux pays afin d'explorer les opportunités qui s'offrent de part et d'autre». Les discussions «ont également porté sur le processus de mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ainsi que sur les difficultés rencontrées dans ce cadre». Les deux ministres ont par ailleurs «abordé l'objet principal de la Conférence de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à savoir la sécurité dans le Sahel et dans l’Afrique de l’Ouest, notamment à la lumière des défis auxquels est confrontée la région, tels que le terrorisme et le crime organisé», indique le communiqué. «La question de la migration a aussi été abordée et les discussions s'y rapportant ont permis aux deux ministres de dégager une vision commune tout en mettant l'accent sur la nécessité de maintenir la concertation entre les deux pays, notamment dans leur lutte contre la migration clandestine», conclut la même source. (APS)