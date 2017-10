L’Afrique invitée à ne plus compter sur les subventions

Les pays africains devraient accorder moins d'importance aux subventions et à l'aide pour sortir de la pauvreté, a préconisé jeudi dernier le président de la Banque africaine d'importation et d'exportation (Afreximbank), Benedict Oramah. M. Oramah a déclaré qu'au lieu de compter sur l'aide et les subventions, les pays africains devraient beaucoup plus compter sur eux-mêmes et sur leur capacité à utiliser leurs abondantes ressources. "Les subventions n'aident jamais à faire sortir un peuple de la pauvreté, mais elles perpétuent la culture de la dépendance", a-t-il fait savoir lors d'une conférence à l'Université de New York, selon un communiqué envoyé par courrier électronique.

Selon lui, le chemin de la grandeur pour l'Afrique dépend de la promotion du commerce intra-africain et de la démarchandisation des exportations du continent, ajoutant que la Banque a lancé une stratégie pour promouvoir le commerce intra-africain. Selon lui, la stratégie commerciale intra-africaine de la Banque repose sur une philosophie selon laquelle la création de solides capacités de production à l'exportation et de chaînes d'approvisionnement nationales et continentales facilite l'augmentation des flux de biens et services transfrontaliers en Afrique et entre les pays africains et les Africains de la diaspora. Parmi les priorités de la stratégie figurent l'approfondissement de l'accès à l'information commerciale, la formalisation du commerce informel intra-africain tout en soutenant l'émergence et la croissance des sociétés d'exportation pour qu'elles servent de véhicules institutionnels du commerce intra-africain. (APS)