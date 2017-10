Coopération dans le tourisme : Le Niger affiche sa disponibilité

Le ministre nigérien du Tourisme et de l'Artisanat, Ahmet Boto, a exprimé hier à Alger la volonté de son pays à "fructifier" et à "redynamiser" la coopération algéro-nigérienne dans le domaine du tourisme. "Nous avons échangé sur l'état de la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de la nécessité de la fructifier et de la redynamiser", a déclaré à la presse le responsable nigérien à l'issue de son entretien avec le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassen Mermouri.

Il a relevé avoir abordé avec son homologue algérien l'impératif de définir ensemble les axes sur lesquels va s'articuler le développement de la coopération algéro-nigérienne dans le secteur du tourisme. Pour sa part, M. Mermouri a indiqué que le tourisme est un des secteurs qui bénéficie de intérêt des autorités algériennes et nigériennes, soulignant qu'un accord-cadre a été signé par les deux pays en 2011. Il a ajouté que les deux parties vont procéder à l'occasion de la visite de M. Boto à Alger à l'installation de deux commissions de suivi en mesure de formuler des propositions qui définiront les lignes de coopération dans ce domaine, notamment en matière d'investissement touristique, de formation et de l'artisanat. (APS)