Migrants traversant le Sahel vers l’Europe : Baisse spectaculaire

Le nombre de migrants traversant le Sahel vers l'Europe a fortement baissé récemment, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon un communiqué de l'OIM, au 11 octobre 2017, 142.913 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer. Plus de 75% sont arrivés en Italie et le reste est réparti entre la Grèce, Chypre et l'Espagne. A la même date de l'année dernière, ils étaient 318.791.

Ce phénomène s'explique notamment par les mesures prises par certains pays africains pour combattre la migration irrégulière, a estimé l'agence onusienne. En effet, le nombre de migrants transitant par le Niger pour rejoindre la Libye a considérablement chuté. Selon l'OIM, cette réduction n'est pas étrangère aux mesures "énergiques" prises par les autorités nigériennes pour arrêter les passeurs et pour fermer les "ghettos", ces lieux de transit où vivent les migrants. Face aux durcissements de la lutte contre les migrants transitant par le Niger, les migrants cherchent des itinéraires alternatifs, "au moins tout aussi dangereux", a pourtant mis en garde l'OIM. Selon l'OIM, l'autre solution adoptée par les migrants est de traverser le nord du Mali en proie pourtant à des conflits entre des groupes rivaux. Selon l'agence onusienne, la route considérée comme la plus sûre par les migrants se trouverait le long de la côte ouest de l'Afrique, via le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc jusqu'au détroit de Gibraltar où les flux migratoires auraient augmenté ces derniers mois. (APS)