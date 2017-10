Grâce à la réconciliation nationale : L’Algérie parmi les pays les plus sécurisés au monde

Des représentants d’associations et d'organismes ayant pris part, hier à Blida, à une rencontre célébrant le 12e anniversaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, se sont accordés sur le fait que l’Algérie figure désormais parmi les pays "les plus sécurisés au monde, grâce à la Réconciliation nationale", décidée par le Président Abdelaziz Bouteflika. "L’Algérie est classée parmi les pays les plus sécurisés au monde, comme attesté par le Forum économique mondial (Suisse)", a souligné, à l’occasion, Réda Belaàli, vice-président de l’association El Wiam, organisatrice de l’évènement. Il a affirmé, en outre, que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, est un modèle adopté par de nombreux pays confrontés à la même situation sécuritaire que l’Algérie, dans la passé.

A son tour, Nasreddine Zerkaoui, chargé de la coordination nationale des associations soutenant le programme du Président de la République, a souligné l’impératif, pour tous les acteurs de la société (citoyens, responsables et association), de préserver les acquis consacrés par cette Charte, les appelant à se réunir autour du programme présidentiel. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est le "garant de la sécurité des générations futures", a estimé, pour sa part, la présidente de l’association nationale des victimes du terrorisme, Rabha Tounsi, soutenant l’impératif de ne pas oublier la période de la tragédie nationale, ainsi que tous les efforts consacrés par le Président de la République pour réunir les enfants de ce pays.

A la fin de cette rencontre, le Président Abdelaziz Bouteflika a été décoré de la médaille de la paix et de la réconciliation nationale, en reconnaissance de ses efforts consacrés pour préserver la sécurité et la stabilité dans le pays, laquelle décoration a été reçue, à sa place, par le responsable de la coordination nationale des associations soutenant le Programme du Président de la République, Nassereddine Zerkaoui. (APS)