137e Assemblée de l’UIP : Promotion du pluralisme culturel et de la paix

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a pris part hier à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) à la réunion du groupe géopolitique arabe consacrée à la coordination des positions concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) dont les travaux ont dans la soirée, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

M. Bensalah et la délégation qui l'accompagne avaient également participé vendredi dernier à la réunion du groupe géopolitique africain consacrée à l'examen de l'ordre du jour de la session. Outre les questions urgentes, l'élection du nouveau président de UIP dont la présidence tournante revient à l'Amérique du Sud, les participants ont examiné des questions d'ordre organisationnel dont la désignation des candidats du groupe africain aux postes de direction au sein de l'UIP et l'installation des quatre commissions permanentes en charge des droits de l'homme, du droit humanitaire, du développement durable, du financement et du commerce, et des Affaires de l'ONU. Le député à l'Assemblée populaire nationale (APN) et membre de la commission des Affaires de l'ONU à l'UIP, Seddik Chihab, a été élu au poste de président du groupe géopolitique africain en remplacement de l'actuelle présidente, Rébecca Alitwala Kadaga, présidente du parlement ougandais, a ajouté le communiqué.

Les travaux de la 137e Assemblée de l'UIP, prévue jusqu’au 18 octobre courant à Saint-Pétersbourg et qui coïncide avec le 20e anniversaire de la Déclaration universelle sur la démocratie, traiteront de plusieurs thèmes, dont la promotion du pluralisme culturel et de la paix à travers le dialogue interethnique et entre les religions, le développement durable et le développement de la recherche, ainsi que d'autres thèmes liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans toutes les régions du monde. L'Assemblée de l'UIP verra l'élection d'un nouveau président pour les trois années à venir. (APS)