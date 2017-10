Coupe du Monde-2018 : 3,5 millions de tickets demandés

3,496,204 billets de la Coupe du Monde Russie 2018 ont déjà été commandés, à l'issue de la première phase de vente, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA). Les commandes internationales représentent plus de 30 pour cent du total. Les supporters allemands, brésiliens, argentins, mexicains, américains, colombiens, égyptiens, chinois et polonais complètent le Top 10. De plus 150 000 ont été commandés pour le match d’ouverture et 300 000 pour la finale. La phase de vente 1 reprendra le 16 novembre sur la base du premier arrivé, premier servi. Les supporters pourront alors acheter leurs billets pour la Coupe du Monde-2018 en temps réel sur FIFA.com/tickets. Ils recevront une confirmation immédiate, si la commande a bien été honorée. La phase de vente premier arrivé, premier servi, s'achèvera le 28 novembre. Les billets achetés durant cette phase de vente seront livrés gratuitement dans les semaines qui précèdent le tournoi. Les livraisons devraient débuter en avril/mai 2018 (sous réserve de changement). À la demande des autorités russes, tous les supporters qui souhaitent assister aux matches de la Coupe du Monde-2018 doivent demander une FAN ID - un papier d'identité officiel délivré aux supporters. Les supporters sont invités à demander ce document gratuit le plus rapidement possible, une fois reçue la confirmation par e-mail de leur attribution de billet à l'issue de la procédure de tirage au sort. Il ne reste que neuf places à prendre en Coupe du Monde de la FIFA-2018. La Russie, pays hôte de la compétition, a vu le Brésil, l'Iran, le Japon, le Mexique, la Belgique, la République de Corée, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, le Nigeria, le Costa Rica, la Pologne, l'Egypte, l'Islande, la Serbie, la France, le Portugal, le Panama, l'Uruguay, la Colombie et l'Argentine la rejoindre en phase finale.