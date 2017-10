JSK : Jean-Yves Chay à pied d’œuvre

Arrivé mercredi à Oran pour superviser le match USMBA –JSK (4-1), Jean-Yves Chay n’a pas mis beaucoup de temps pour remettre sa casquette de coach des Canaris, lui qui cumule déjà deux passages par le passé. En effet, alors qu’il était question dans un premier temps de faire un constat des lieux et discuter d’un programme sportif visant à relancer la JSK, Jean-Yves Chay a finalement décidé d’entamer dans la foulée son travail. «J’ai pris quelques bonnes notes, mais dans l’absolu, c’est un gros chantier qui nous attend», a déclaré le Savoyard à l’issue de la lourde défaite de la JSK à Sidi Bel Abbès.

Le technicien de 69 ans a entamé officiellement ses fonctions, hier samedi. C’est d’ailleurs lui-même qui a dirigé la séance d’entraînement de reprise. Ayant pris conscience de l’urgence de la situation, Jean-Yves Chay a décidé de prendre donc les choses en main dans l’espoir de redresser au plus vite la situation. Il devrait en principe être sur le banc ce mardi à l’occasion de la réception de l’USMH.

Une manière donc de parer au plus pressé en attendant de s’installer tranquillement dans son nouveau rôle qui prend plus les allures d’un directeur sportif dans la mesure où il aura aussi à restructurer carrément la section football avec un droit de regard sur la formation. Pour ce faire, la JSK devrait adjoindre à Jean-Yves Chay un adjoint «compétent et motivé» pour le seconder dans sa tâche.

Pour l’heure, la direction de la JSK n’a désigné personne pour intégrer le staff technique de Jean-Yves Chay, mais des noms tels que Mourad Karouf, voire même Azzedine Ait Djoudi, sont évoqués. Certains membres du CA voudraient en effet faire revenir Ait Djoudi pour lui confier le poste d’entraîneur tant dis que Chay sera nommé directeur sportif. Une éventualité qui ne se pose pas pour le nouveau président de la JSK, Abdelhamid Sadmi, qui a décidé de confier les destinées de l’équipe première à son «ami» et homme de confiance Jean-Yves Chay.

Amar Benrabah