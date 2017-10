Cyclisme : Championnat arabe des clubs champions : Le GS Pétroliers domine l’épreuve du contre-la-montre par équipes

Le club cycliste du groupement sportif des pétroliers (GSP) a dominé, vendredi, à Biskra, l’épreuve du contre-la-montre (par équipes) du championnat arabe des clubs champions de cyclisme, en remportant la course en 1h 6mn 53 ‘’. Le GS Pétroliers, vainqueur de cette épreuve, compte parmi ses rangs, 4 cyclistes à savoir, Azzeddine Laâkab, Abdellah Benyoucef, Abderrahmane Mehdi Hamza et Yacine Hamza. La seconde place du classement a été décrochée par le club Emirati Ennasr qui a parcouru le circuit en 1h 9mn 7’, suivi en troisième position par le club de la Banque tunisienne de l’habitat, lequel a terminé la course en 1h10mn13’. Sur une distance de 53,6km, avec comme point de départ et d’arrivée la Place de la Liberté, au centre-ville de Biskra, en passant par la commune d’El Outaya, cette épreuve sportive s’est déroulée dans des conditions climatiques et organisationnelles adéquates, a-t-on constaté. Pas moins de 85 cyclistes ont participé à cette compétition cycliste, représentant 7 pays arabes à savoir, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, les Emirats arabes unis, I'Irak et l’Algérie, pays hôte. Le programme de la compétition comporte, outre le contre-la-montre par équipes qui a eu lieu ce vendredi, une autre course contre-la-montre, mais en individuel, prévue samedi, alors que l’épreuve sur route aura lieu lundi prochain, en clôture de la compétition. Ce championnat arabe de cyclisme est organisé en collaboration avec l’Union arabe de cyclisme et la Fédération algérienne de cyclisme en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Biskra. Le coup d’envoi de cette compétition sportive a été donné par le wali de Biskra, Ahmed Karoum, en présence du secrétaire général de l’Union arabe de cyclisme, Ismail El Hassani, représentant le président de ladite union, le cheikh Fayçal Benhamid El Kacimi ainsi que le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Mabrouk Kerboua.