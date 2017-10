Ligue 1-mobilis (USMH 2 - MCO 3) : rebondissements

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'USMH, qui ne parvient toujours pas à gagner dans cet exercice.

Malgré l'arrivée du Tunisien Daou à la tête de la barre technique de la formation de la banlieue est de la capitale, les camarades de Bouguèche se sont inclinés sur le score net et sans bavure de 2 à 3, hier au stade du 20-Août (Alger), face au Mouloudia d'Oran.

Visiblement plus motivés et dans une meilleure forme, les Hamraouas n'ont pas hésité à prendre l'initiative du jeu à leur compte, dés le coup d'envoi de cette partie à rebondissements. Evoluant dans une configuration tactique portée vers le jeu offensif (4-2-3-1), les poulains de l'autre technicien tunisien, Bouakaz, ont beaucoup pesé sur la défense harrachie. À la 19', Mokrani est contraint de s'y prendre à deux reprises pour capter la balle de Bentiba. Tiaiba (22') parvient à concrétiser les efforts des siens ; il reprend superbement de la tête le coup franc de Ferrahi.

La balle est repoussée par le poteau gauche de Mokrani. S'en suit un cafouillage dans la surface, avant que Tiaiba n'intervienne de nouveau pour glisser le cuir dans les filets.

En l'absence d'une réaction de la part des locaux, les visiteurs maintiennent la pression et manque à deux reprises de doubler la mise, par l'intermédiaire de Souibaa (30') et Bentiba (36'). Pris de vitesse, les joueurs de l'USMH visiblement dans un jour sans, ont connu un réveil dans les dernières minutes du premier half. Benrokia idéalement placé dans la surface (39'), rate lamentablement le cadre. Et Mebarki élimine Helaimia (42’), mais ne parvient pas à cadrer.

La seconde période fut meilleure. Les locaux se sont présentés sur le terrain avec de meilleurs intentions. 48', Mellal oblige Nateche à la parade pour repousser son tir. Mebarki, 4 mn après, est fauché en pleine surface par Gharbi. L'arbitre de la rencontre, Arab, désigne le point de penalty sans hésitation. Mellal s’en charge et remet les deux formations à égalité. L'USMH maintient la pression et parvient à prendre l'avantage par l'intermédiaire de Banouh. 57', ce dernier reprend du plat du pied le centre précis de Benrokia. Tranquillement, les camarades de Bougueche ont par la suite gérer leur avantage.

Cependant, les Hamraouas ne l'entendaient pas de cette oreille. En fin de match, les joueurs de Bouakaz sont revenus. L'entrée en jeu de Aouad a complètement changé la donne. 89', le milieu de terrain offensif du MCO trouve la tête de Souibaa pour l'égalisation. Dans les arrêts de jeu, il assomme carrément les Harrachis en inscrivant un troisième but de l'extérieur du pied pour les visiteurs. Grace à ce succès, le Mouloudia passe a la première partie du tableau. L'USMH reste, de son coté, coincé au fond du classement.

Rédha M.