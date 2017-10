Dans la lucarne : Critiques avant prise de fonction

Il est certain que notre football ne sait plus sur quel «air» danser. Il a perdu, peut-être, le goût, mais aussi l’envie. Il faut dire que les analystes et autres commentateurs pullulent ces derniers temps sur les différents plateaux TV. Ils se sont transformés en tribunes faisant et défaisant les «rois». C’est eux, désormais, qui choisissent à la place de ceux qui sont censés le faire. La nouveauté, c’est qu’on avance même que le président de la FAF, Kheiredine Zetchi, compte pour des «prunes» tellement le centre décisionnel lui échappe. Ce n’est pas lui qui choisi les personnes, sauf pour Alcaraz où tout le monde lui avait fait endosser la responsabilité de l’avoir ramené. Aujourd’hui, même s’ils lui sont tombés dessus et notamment lors du conclave des membres du BF mercredi dernier, à Dely Ibrahim, c’est par ce que, dit-on, çà et là, qu’il avait reçu l’ordre dans ce sens. L’homme pourtant s’en défend. La « vox populi » a tranché et là nul ne peut aller contre cette prise de position qui semble s’imposer à tous, même aux plus futés. Il a été donc décidé de se défaire illico presto d’Alcaraz. Ce que les membres du BF mais aussi Zetchi ont adopté comme position commune. Aujourd’hui, on s’est débarrassé du technicien espagnol, même s’il s’accroche pour racler les «fonds du tiroir», lui qui dit, à «tue-tête» qu’il a signé jusqu’en 2019. C’est vrai que nos responsables sportifs sont en train de chercher les moyens pour que la FIFA ne lui donne pas raison. Toujours est-il, et quel que soit ce qu’on va lui donner, il ne sera plus avec nous. On a commis une erreur de le faire venir, il faut maintenant savoir comment construire l’avenir et monter une équipe compétitive qui parvienne à nous qualifier à la CAN 2019 au Cameroun. Le feuilleton Alcaraz doit être oublié à jamais. C’est une bonne chose aujourd’hui qu’à la FAF, on commence à ouvrir les yeux et voir nettement mieux et comment se projeter sur l’avenir. Jusqu’à quand va-ton continuer à pleurnicher sur son sort et sur les voies et moyens de bâtir l’EN A de demain. Ce qui est bien, c’est que le B.F et Zetchi n’ont pas tardé à réagir pour ne pas rester spectateurs d’une situation qui mérite qu’on

«bouge» aussitôt, surtout que la chose est grave. Cela fait longtemps, en effet, que les verts n’ont pas occupé les dernières loges avec seulement un point. C’est avilissant pour une équipe nationale qui venait d’ébranler le monde en se qualifiant aux huitièmes de finale du mondial brésilien où on a failli battre l’Allemagne, le futur vainqueur de l’épreuve. On l’a obligée d’aller jusqu’aux prolongations. On ne doit pas oublier que ces mêmes allemands avaient passé un 7 à 1 net et sans bavures au Brésil, l’organisateur de l’épreuve. Pour redorer le blason de notre football, les avis étaient unanimes pour choisir un local qui reste capable de nous remettre sur orbite. C'est-à-dire sur la bonne voie. Le dévolu de tous a été jeté sur Madjer, l’homme à la « talonnade magique » qui avait octroyé la Ligue des champions d’Europe à Porto en 1987 devant le grand Bayern Munich. Madjer est un passionné, un amoureux du travail parfait, lui qui avait fait un déplacement à Barcelone pour avoir des avis et conseils du grand Cruifft, aujourd’hui disparu. Il lui avait divulgué des «tuyaux» très utiles qui pourraient l’aider dans son travail. On ne va pas jouer comme le Barça, puisque Madjer aime le Real de Madrid, mais sa «griffe» sera réelle. Le changement sera évident lors du match contre le Nigéria le 10 novembre prochain à Constantine (22h30). Ceux qui ont sorti la «tronçonneuse» pour lui tomber dessus se trompent énormément. Dans ces querelles de clocher, on est en train de constater que chacun a son cheval et il veut qu’il soit choisi afin qu’il bénéficie avant tout le monde des informations « croustillantes ». Car le problème qui se pose aujourd’hui, c’est un peu la course effrénée à la collecte de l’information. Et le meilleur chemin pour l’avoir en exclusivité, c’est de voir un ami prendre les rênes aussi bien du football que celui de l’équipe nationale. L’objectivité semble

« foutre le camp » et c’est dommage pour un pays où le football a toujours été « Roi ». Et ce n’est pas une «caresse» au sen du poil !

Hamid Gharbi