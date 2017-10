Ligue 2 (6e journée) : Le MOB seul en tête

L'AS Ain M'lila a connu sa première défaite de la saison, à l'occasion de la sixième journée du championnat de Ligue2, disputée vendredi. Les poulains du coach Hadjar sont tombés à Chlef, à l'issue d'une rencontre très disputée, face à une formation de l'ASO assez coriace. L'unique réalisation de la partie est signée Baouche, en début de la seconde période. L'ASAM perd par la même occasion sa position de leader, tandis que les poulains de l'entraîneur Khezzar, encore invaincus, grimpent à la quatrième position. De leur côté, les Crabes ont largement disposé de la lanterne rouge, à domicile. les protégés de Biskri se sont imposés face au Ghali de Mascara par le score de 4 à 2. Dans cette rencontre à sens unique, le MOB n'a pas tardé à trouver le chemin des filets. Nezouani ouvre le bal à la troisième minute de jeu, avant de permettre à son team de regagner le vestiaire avec un avantage de deux buts en signant le doublé (44'). Belkacemi (51') et Mouhli (71') se chargent d'aggraver la marque pour le plaisir du nombreux public présent au stade de l'Unité Maghrébine. Le GCM parvient tout de même à sauver l'honneur en réalisant deux buts en fin de partie par l'intermédiaire de Kacem (78') et Daikh (89'). Grace à ce succès, le Mouloudia de Béjaïa, invaincu, se retrouve seul aux commandes. L'autre formation de la ville, à savoir la JSMB, a connu un destin tout à fait différent. Les poulains de Zeghdoud ont pris l'eau à Batna (3-0), face à une équipe du Chabab assez déterminée. Par ailleurs, cette manche, assez prolifique en buts (26 réalisations), a été bénéfique à la JSMS aussi. Auteurs d'une écrasante victoire (4-0), à domicile face à la modeste formation de CRB Ain Fekroun, les joueurs du coach Gomes se hissent à la seconde place du classement. Leur victime du jour se retrouve, par contre, en position de premier relégable. Les buts de cette partie, tout à fait déséquilibrée, sont l'œuvre de Berremla (22'), Mokhtar (78' et 89') et Khezri (85'). Dans le bas du tableau, l'Amel Boussâada à enregistré sa première victoire de la saison, en disposant du Raed de Kouba par le score sans appel de 4 à 1. Un succès qui permet aux coéquipiers de Bitam de quitter provisoirement la zone de turbulences.

R. M.

Résultats



JSM Skikda - CRB Aïn Fakroun 4-0

MC Saïda - RC Relizane 1-0

ASM Oran - WA Tlemcen 1-1

MC El Eulma - CA Bordj Bou Arréridj 2-2

Amel Boussaâda - RC Kouba 4-1

CA Batna - JSM Béjaïa 3-0

MO Béjaïa - GC Mascara 4-2

ASO Chlef - AS Aïn M'lila 1-0