Syrie : Damas réclame le retrait immédiat des forces turques d’Idleb

Le gouvernement syrien a réclamé hier le «retrait immédiat» des forces turques déployées dans le nord-ouest de la Syrie, où une «zone de désescalade» doit être instaurée dans la province d’Idleb, a rapporté l’agence officielle Sana. Citée par l’agence Sana, une source au ministère des Affaires étrangères a qualifié d’«agression», l’opération de l’armée turque, qui a déployé jeudi soir ses forces dans le nord-ouest de la Syrie.

Ankara dit agir dans le cadre d’un accord ébauché en mai entre les parrains internationaux des belligérants en Syrie, à Astana, la capitale du Kazakhstan. La Turquie, la Russie et l’Iran avaient annoncé quatre zones de désescalade qui doivent permettre d’instaurer des cessez-le-feu dans plusieurs régions de Syrie. Les trois autres zones de désescalade sont la Ghouta orientale, près de Damas, Homs (Centre) et le Sud. «Cette agression turque n’a rien à voir, ni de près ni de loin, avec les accords» d’Astana, «elle représente même une violation de ces accords», selon la source citée par Sana. La zone de désescalade concernée s’étend de la province d’Idleb, seule province dans le Nord-Ouest syrien à échapper aux forces gouvernementales, à certaines parties des provinces voisines de Hama (Centre), d’Alep (Nord) et de Lattaquié (Ouest). L’armée turque avait annoncé vendredi avoir commencé à y installer des «postes d’observation». Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), les forces turques se sont principalement déployées «dans l’ouest de la province d’Alep, près des zones contrôlées par les Unités de protection du peuple kurde (YPG)», la principale milice kurde de Syrie, classée groupe terroriste par Ankara. Un second convoi de l’armée turque est entré samedi dans la province d’Idleb, selon l’OSDH.



Le HCR appelle à épargner les civils



Alors que les combats gagnent en intensité dans la ville de Raqqa et le gouvernorat de Deir ez-Zor en Syrie, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a de nouveau appelé les parties en conflit à épargner les civils et à leur permettre de quitter sans encombre les zones d’affrontements.

Le HCR est profondément préoccupé par la sécurité et le bien-être de la population civile de Raqqa, où environ 8.000 personnes demeurent piégées par les combats en cours, a indiqué l’agence dans un communiqué. «Ceux qui parviennent à s’évader témoignent de la détérioration des conditions à l’intérieur de la ville. La nourriture, l’eau, la médecine et l’électricité se font rares», a déclaré Andrej Mahecic, un porte-parole du HCR, signalant que «ces personnes font face au choix sombre de rester dans la ville plongée dans le conflit ou de fuir à travers les combats, dans un cas comme dans l’autre, ils risquent la mort». Selon le HCR, depuis le début du mois d’avril, près de 270 000 personnes ont fui leurs foyers dans le gouvernorat de Raqqa.

La plupart d’entre eux (environ 209.000) sont toujours déplacés au sein du gouvernorat, tandis que 40.000 autres ont trouvé refuge à Alep, 13.000 à Idleb, 6.600 à Deir ez-Zor et 1.400 à Hama. Dans le gouvernorat voisin de Deir ez-Zor, le HCR est également préoccupé par les combats en cours et les conséquences sur les civils. «Au cours de la seule première semaine d’octobre, environ 95.000 hommes, femmes et enfants auraient été déplacés dans 60 localités du gouvernorat, ainsi que vers les gouvernorats d’Al-Hassakeh, d’Al Raqqa et d’Alep», a dit le porte-parole. Le HCR a intensifié ses préparatifs dans les camps près de Raqqa et agrandit le camp d’Ain Issa (à environ 45 km au nord de la ville d’Al Raqqa) afin de pouvoir accueillir plus de Syriens déplacés de Raqqa et de Deir ez-Zor, ajoute le communiqué. (APS)