Dans la LUCARNE : soulagement

Il a enfin quitté la barre technique des Verts. Alcaraz a réussi à réunir tous les Algériens contre lui. L'unanimisme n'a pas été aussi «net» que dans ce cas. Alcaraz, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a rien apporté de probant à notre football. Le champion de la méthodologie, de l'entraînement et le spécialiste en tactique n'est en fin du compte qu'un « leurre ». Il est venu, apparemment, pour se remplir les poches. Et là, personne ne s’est trompé sur son compte ! Pourtant, faut-il le répéter, les Algériens aiment les espagnols. On n’a rien contre la «filière» espagnole. Il faut seulement mettre la main sur «l'oiseau» propice pour notre football. Comme c’est Zetchi qui l'avait ramené en solo, il lui appartient aujourd'hui d'assumer ses responsabilités comme il l'avait affirmé à Echourouk news avec notre ami Hamou Belahmar. Toutefois, il ne suffit pas de dire que «j'assume mes responsabilités» pour que le problème soit réglé pour autant. Il faut admettre aujourd'hui que les membres du Bureau Fédéral, en dépit de leurs désaccords manifestes, ont joué un rôle prépondérant dans leur quête pour résoudre le cas d'Alcatraz très compliqué au demeurant et surtout éviter la « crise qui couvait ». Car, l'ex-technicien de Grenade avait signé « noir sur blanc » un contrat d'objectif comme on lui avait exigé de qualifier seulement les Verts à la CAN-2029 avec au moins les demi-finales. Du coup, les spécialistes disent que celui qui a fait signer le contrat à Alcaraz est un novice et n’agissaient pas du tout dans les intérêts de la FAF. D'où le « coup de gueule » des membres du BF, mais aussi celui du premier responsable du MJS, El Hadi Ould Ali. D'ailleurs, et malgré le départ définitif du technicien ibérique, rien n'est encore terminé côté indemnités. Va-t-il se faire payer jusqu'au mois de juin 2019 ? C'est la question qui reste posée. Ce qu'il faudra retenir, c'est que les membres du BF ont eu un comportement d'hommes en «sauvant» pour ainsi dire Zetchi de l'impasse. Ils n'ont pas voulu, d'une façon ou d'une autre, l'obliger à démissionner, ce qui était souhaité par certains, eu égard aux erreurs qui se sont amoncelées ces derniers temps. Toujours est-il, le BF a pris la décision qui s'imposait et qui devait être prise bien avant. Les observateurs parmi eux, l'ex-international Adjali, ont affirmé que Zecthi dans son discours inaugural lors de son intronisation, le 20 mars dernier, avait dit qu’il allait donner le primat aux compétences locales avant qu'il ne change d’avis pour on ne sait quelles raisons. Aurait-il cédé à des pressions externes ? Mystère et boule de gomme. Il est clair qu'avec la tentative de faire venir Blanquart, il a failli consacrer de nouveau «la filière française». Toujours est-il, l'union du BF a sauvé aussi bien le président que le football national. Car, avec Ould Zemirli à la tête de la commission de l'équipe nationale, mais aussi d'autres personnalités, on peut dire qu'on a rectifié le tir dans le bon sens en nommant Saâdane à la tête de la DTN et Boualem Charef comme DEN et aussi entraîneur des U23. Cela ne peut que servir le football national. Certes, on a perdu six mois, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Zetchi, faut-il le répéter, n'est pas

« têtu ». Reconnaitre s'être trompé ne peut que jouer en sa faveur. Ainsi, il peut faire son « boulot » en toute quiétude et toute autre décision importante sera prise au sein du BF de la FAF avec le consentement des autres membres. Aujourd'hui, on prospecte pour un successeur d’Alcaraz. Tous les regards sont pointés vers notre compatriote, Madjer, un ex-international qui ne connaît que trop bien notre football. Il peut être l'homme de la situation pour peu qu'il accepte cet important challenge qui consiste à remettre notre football sur les bons rails après le «déraillement» causé par Alcatraz. Un cauchemar qu'il faut effacer et surtout surmonter au plus vite. C'est à dire, dès ce 10 novembre, pour le match Algérie-Nigéria à Hamlaoui (Constantine) comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires du

Mondial russe. On doit gagner et montrer qu'on a été « bêtement » éliminé. On montrera un meilleur visage avec Madjer qui a été finalement choisi. C'est presque une certitude

Hamid Gharbi