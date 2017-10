CR Belouizdad 1 - JS Saoura 1 : Équitable

Le leader, Chabab Belouizdad, a été tenu en échec, hier à domicile, par la coriace formation de la JS Saoura. Les deux teams se sont séparés sur le score de un partout, à l’issue d’une rencontre assez équilibrée.

Adoptant des schémas de base pratiquement similaire, consistant à renforcer le milieu du terrain, les deux formations ont fait jeu égale durant le premier half de cette rencontre très disputée. Se sont par contre les locaux, évoluant dans une configuration tactique plus ou moins offensive (4-2-3-1), avec un bloc médian, un jeu aéré et un pressing haut, qui ont ouvert les hostilités. 8’, le heading de l’avant centre Aribi passe tout prés du cadre. 15’, le portier de la Saoura est contraint à se coucher pour arrêter la balle de Boukaroum. 18’, Aich parvient à trouver le chemin du filet. Idéalement servi à la limite de la surface, l’attaquant du Chabab élimine le défenseur d’un crochet extérieur, avant de trouver la lucarne opposée de Boukassem. Cependant la joie du CRB fut de courte durée. 20’, L’arbitre de la rencontre Aouina accorde un penalty au visiteurs, suite à une faute flagrante dans la surface du latéral gauche, Zenasni, sur Tiboutine. Djalit se charge d’exécuter la sentence. Il échoue une première fois devant Salhi, qui repousse, avant de reprendre de la tête dans les filets. Après l’égalisation, le jeu s’est parfaitement équilibré. Les poulains du coach Bouali, optant pour une disposition tactique de prudence (4-3-2-1), se sont montrés très dangereux sur contres, après avoir équilibré les duels aux milieu du terrain. 42’, Yahia-Cherif réalise l’essentiel en contrôlant superbement le cuir dans la surface, avant de rater complètement son tir. Avec un peu plus d’agressivité dans le jeu et d’engagement, la seconde période a été identique a sa précédente. Le CRB a tenté, tant bien que mal, de faire le jeu, en passant par les couloires, alors que la JSS est restée en embuscade. C’est d’ailleurs sur un contre rapide que les joueurs de la Saoura ont failli prendre l’avantage à la reprise. 55’, Bourdim échoue de peu face à Salhi qui a bien anticipé. La réplique ne se fait pas attendre. Aribi, pas trés en forme, voit sa balle passée à coté. 64’, Draoui, seul au point de penalty, ne parvient pas à ajuster son tir. Une action qui traduit le manque d’inspiration du Chabab dans cette partie. Dans les dernieres minutes, la JSS s’est procuré de belle occasion de scorer. 79’, Djalit sert idéaliment Bourdim dans la surface, qui ne parvient pas à contrôler le cuir. 88’, le tir de Yahia-Cherfi passe sur la transversale.

Ainsi, les poulains de Todorov, visiblement dans un jour sans, n’ont pu venir à bout de l’équipe phare de la région de Bechar, qui glane un précieux point. Un résultat qui n’arrange guère les affaire des locaux, contraints de céder leur fauteuil de leader.

Rédha M