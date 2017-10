NAHD 1 – PAC 1 : le Nasria s’en sort bien

Le PAC est parvenu à ouvrir tôt la marque par l’entremise de Benkhelifa, qui profite d’une bévue monumentale du portier nahdiste, Merbah Gaya, qui rate sa relance, pour le lober judicieusement (10’). Piqués dans leur amour propre, El-Orfi and Co tentent de réagir, en opposant une bataille farouche au milieu de terrain, pour tenter de tempérer les ardeurs des gars de José Maria. Mais, leur mission s’est avérée incongrue face à la détermination toute épreuve des Jaune et Bleu. Toutefois, les Nahdistes parviendront malgré tout à égaliser par l’entremise de Addadi sur un penalty justement accordé par l’arbitre Helalchi (22’). La balle ayant ricoché sur le bras de Bouchina qui détourne ainsi une reprise de volée de Chouiter. Le Nasria a réussi le plus dur. Revenir le plus vite possible à la marque. La suite de la partie sera une démonstration de force du Paradou, qui gratifia le public présent de belles actions de jeu, à une touche de balle, avec une diversification de gestes techniques plaisants, que même les connaisseurs nahdistes ont applaudi sportivement. Le PAC avait le match en mains mais ses attaquants se sont montrés maladroits dans le geste final. Heureusement d’ailleurs pour les protégés de Nabil Neghiz qui s’en sortent bien avec le point du match nul. Une défaite leur aurait fait beaucoup de mal, en prévision des prochains rendez-vous du championnat. Il est vrai que le NAHD a évolué en position de faiblesse face au PAC. De nombreux éléments, et pas des moindres, ont manqué à l’appel, en raison de blessure, côté Nasria. Tels, les Boulaouidet, Ardji, Laribi et autres. Le nouveau promu n’a pas su traduire sa domination par une victoire qui semblait pourtant à sa portée. Le NAHD a encore une fois déçu ses inconditionnels, qui ont quitté le stade 20-Août 1955 dépités par la piètre prestation de leur équipe de toujours. Même l’entraineur husseindéen, Nabil Neghiz, a reconnu à la fin de la rencontre que son équipe s’en est bien sortie avec le point du nul.

Mohamed-Amine Azzouz