jsk : Naufrage à Bel-Abbès (4-1)

Trois rencontres ont été programmées pour jeudi. Il s’agissait de DRBT-USMB, USMBA-JSK et NAHD-PAC. Il faut dire que le spectacle était omniprésent, lors de l’empoignade qui s’est jouée au stade du 24-Février de Bel-Abbès, entre l’USMBA, l’équipe locale, et la JSK, qui venait de recruter un nouvel entraîneur, Jean-Yves Chay.

Cet entraîneur a drivé la JSK il y a longtemps. Il était présent lors du sacre de la JSK en coupe de la CAF à Yaoundé en 2002. 15 ans après, on refait appel à lui. Cependant, il était présent à Bel Abbes comme simple observateur du fait que ce n’est pas lui qui avait « managé » l’équipe durant toute la semaine. Ceci dit, il y avait beaucoup de monde et le stade était presque plein, si ce n’était quelques endroits vides. Le match débutera tambour battant et les locaux marquent presque coup sur coup grâce à un superbe doublé de Belhoucini (23’ et 25’). Les visiteurs sont asphyxiés et ne réagissent que par à-coups. Ce qui n’était pas suffisant. En seconde mi-temps, les kabyles réduiront le score suite à un penalty pas du tout évident. D’ailleurs, il a été contesté qui sera transformé par Boukhenchouche (47’). Ce n’était que partie remise, puisque Belahouel, de la tête, corsera la note (70’) avant que Kherabche (90+4) ne rend encore plus ample le succès abassi en plantant un but de prés que le gardien n’a fait que suivre. La défense de la JSK n’a nullement joué son rôle. Elle était trop friable. Après ce succès, les poulains de Chérif El Ouazzani grimpent à la 3e place avec 10 pts en attendant mieux dans un proche avenir. C’est une équipe avec laquelle il faudra compter.

Le derby du centre qui s’est joué au stade 20-Août n’a pas tenu toutes ses promesses. Les gars du PAC ouvriront le score par Benkhelfat avant que les Nahdistes n’égalisent suite à un penalty pas clair du tout. La balle avait touché l’avant-bras du joueur « paciste ». De plus, ce n’était pas intentionnel.

Le PAC est en train de remonter la pente avec huit points dans son compteur. Par contre le NAHD peine à renouer avec la gagne. Après sa victoire, au

20-Août contre la JSK (2 à 1), tout le monde pensait que les Nahdistes continueraient sur cette lancée. Finalement, il n’en fut rien.

À Tadjenanet, le DRBT local a remporté une difficile mais précieuse victoire devant l’USMBlida, la lanterne rouge, avec seulement un point. Les Tadjenanentis remontent à la cinquième place avec huit points.

H. G.