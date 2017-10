école des hautes études commerciales de Koléa : 400 candidats au concours d’accès au Doctorat

L’Ecole des hautes études commerciales de Koléa (Tipasa) a réceptionné près de 400 dossiers de candidature au concours d'accès à la formation doctorale de 3e cycle, prévu aujourd’hui dans les filières de management et marketing dans le sport, et gouvernance, entrepreneuriat et affaires internationales, a-t-on appris mercredi dernier auprès de la direction de l'établissement. Selon les mêmes services, quelque 385 candidats ont été sélectionnés pour passer ce concours de l’EHEC, organisé au titre de l’année universitaire 2017-2018.

Les postes doctorants convoités sont relatifs à huit postes dans la filière des sciences de la gestion, spécialité gouvernance, entrepreneuriat et affaires internationales, en plus de trois autres postes dans la filière des sciences commerciales, spécialité Management et marketing dans le sport. Ce grand nombre de candidatures a été expliqué par l’importance de ces deux spécialités, jugées par la même source en conformité avec les besoins actuels du marché national du travail, à l’image du domaine sportif, qui est en ce moment déficitaire en managers professionnels, au même titre que le secteur de l’entrepreneuriat, qui a grand besoin de professionnels avec des compétences de haut niveau susceptibles de constituer une valeur ajoutée pour les entreprises, est-il observé. La sélection des dossiers des candidats, détenteurs d’un Master, s’est déroulée à la Direction de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat relevant de l’EHEC. L’Ecole des hautes études commerciales de Koléa fait partie des grandes écoles du pays assurant une formation en post- graduation (Master et plus), dont les diplômés sont très demandés par les plus grandes entreprises nationales économiques et de services, particulièrement celles activant dans la téléphonie mobile. Cet établissement assure une formation Master dans six spécialités : Manager entrepreneur, Logistique et distribution, Finance et comptabilité, Management, Marketing, et Gestion des ressources humaines.

Près de 1.550 étudiants sont inscrits en Master dans ces six spécialités, au titre de cette année universitaire, contre 396 diplômés sortants en Master, l’année dernière. (APS)