Université d’Oran-2 : Un chercheur élu vice-président d’une Société savante internationale

Le professeur-chercheur algérien, Habib Tiliouine, de la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Oran-2 Mohamed-Ben Ahmed, a été élu vice-président de la Société savante internationale «ISQOLS» (The International Society for Quality-of-Life Studies) dédiée à la recherche en qualité de vie, a-t-on appris mercredi dernier à Oran auprès du concerné.

«Siégeant à Phoenix aux Etats-Unis, l'ISQOLS œuvre depuis sa création, en 1995, à promouvoir la recherche sur la qualité de vie», a déclaré le Pr Tiliouine, ajoutant que son élection au sein du comité exécutif de cette institution, pour l'exercice 2017/2018, honore «l'ensemble de la communauté académique algérienne».

Ce sociologue, qui est directeur du Laboratoire de recherche en Processus éducatifs et contexte social (PECS), créé en 2001 à l'Université d'Oran-2, a mené plusieurs études, notamment autour de la qualité de vie et du bien-être de l'enfance en Algérie. Il a fait part, dans ce contexte, des préparatifs d'une nouvelle étude sociologique sur le bien-être de l'enfance en Algérie, laquelle donnera lieu à des recommandations visant à «consolider les aspects satisfaisants» et à «inverser les sentiments moins positifs par des interventions appropriées».

A l'échelle internationale, le Pr Tiliouine a contribué à l'élaboration d'une étude sur «le bien-être de l'enfance dans le monde», initiée par un réseau leader en investigation sociale, basé à l'Université Goethe de Francfort (Allemagne), où l'Algérie est le seul pays arabe représenté. Ce chercheur algérien a, aussi à son actif, une trentaine de publications internationales dont un ouvrage sur Le développement social des sociétés islamiques, coordonné par ses soins avec son homologue Richard Estes de l’université de Pennsylvanie (Etats-Unis). Il a, en outre, fait partie de l'équipe des rédacteurs pour le continent africain du Rapport international du Bonheur 2017 réalisé pour le compte de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui a institué, depuis 2012, une journée internationale du Bonheur (20 mars) pour promouvoir cette notion comme «un objectif humain fondamental».

La qualité des travaux du Pr Tiliouine lui a déjà valu, en 2015, le «Research Fellow Award», récompense scientifique honorifique instituée par la Société savante indiquée.