éLECTIONS LOCALES 2017

M. Bouhadja :

« consacrer l’aspiration populaire »



Pour le troisième personnage de l’État, le prochain rendez-vous électoral est une étape importante dans le processus de parachèvement des réformes politiques initiées par le Président de la République.



Outre la consolidation de l’édifice démocratique, il est certain, de l’avis de M. Bouhadja, que ces élections seront d’un impact certain en termes de redynamisation de l’action de développement locale, au bénéfice de l’État et de la collectivité. La consécration de cet objectif demeure toutefois tributaire du choix des compétences aptes à garantir une évolution des collectivités locales. Il mettra l’accent sur la relation de proximité entre le citoyen et les collectivités locales.

Ceci pour dire que si le citoyen s’attend à la promotion de son environnement immédiat, les prochaines élections locales lui offrent ainsi l’opportunité idéale pour consacrer ses aspirations, à travers le bon choix des candidats.

M. Saïd Bouhadja ne manquera pas de plaider en faveur d’une mobilisation générale des électeurs, pour le succès du prochain scrutin. Il se dit convaincu qu’un fort taux de participation constitue un des gages de crédibilité, «ce qui relèverait les prochaines élections à la hauteur des objectifs assignés aux réformes politiques». Dans ses déclarations, M. Bouhadja n’a eu de cesse de mettre en avant «l’attachement du Président de la République à l’édification d’un État fort par ses institutions élues». C’est là en effet un des objectifs phare des reformes politiques couronnées par une révision profonde de la Constitution, dont les amendements novateurs ont valeur de véritable tournant en faveur de la consolidation de l’État de droit, du raffermissement des libertés individuelles et collectives. La commune, étant l’institution de base en relation directe avec le vécu du citoyen, recommande, comme règle élémentaire, d’être administrée par des compétences rompues aux normes de gestion managériale, à même de tirer un profit conséquent du potentiel dont elle dispose.

Karim Aoudia

M. Abdelouahab Derbal, président de la HIISE :

« Revoir certaines dispositions de la loi »



«Il faut revoir les lois, qui ont des retombées politiques dans leur ensemble, pour plus d'harmonisation, afin d'éviter certaines erreurs.» Tels sont les propos tenus, jeudi, par le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). M. Abdelouahab Derbal, qui est intervenu à la radio nationale, a déploré le fait que son instance ait rencontré beaucoup de problèmes sur le terrain. «On a fait face à plusieurs difficultés, il faut absolument revoir certaines choses afin d’améliorer la situation et être réactifs à certaines problématiques qui se posent à nous et devant lesquelles nous nous retrouvons impuissants», a-t-il fait savoir.

«Le plus urgent, précise-t-il, est de comprendre que l'organisation des élections est un travail collectif, et les devoirs et les obligations sont partagés par toutes les parties (administration, partis politiques, l’instance, presse).» Selon le même responsable, le code électoral, en l’occurrence celui révisé en 2012 dans le sillage «des réformes politiques» décidées par le Président Abdelaziz Bouteflika, le 15 avril 2011, et qui était à l’ordre du jour des consultations conduites par M. Abdelkader Bensalah, a montré bien des limites, à l’occasion des dernières élections. M. Derbal est lui aussi arrivé à la conclusion que la révision de ladite loi est incontournable. «Il faut revoir certaines dispositions de la loi actuelle, particulièrement les procédures de création de partis», a-t-il dit. «La surveillance des élections, ce n’est pas l’observation. C’est plutôt un processus technique et scientifique très précis», ajoute M. Derbal qui met le doigt sur certaines failles constatées sur le terrain. Il cite, à titre d’exemple, l’encadrement administratif de l’opération électorale : «Plus d’un million de personnes sont concernées par l’opération électorale, et, le plus souvent, le personnel choisi pour cela n’est tout simplement pas qualifié. C’est ce que j’ai dit, entre autres, au ministre de l’Intérieur.» M. Derbal a précisé, dans ce contexte, que tous les acteurs politiques doivent se «solidariser pour la réalisation de l’objectif constitutionnel, la tenue d’élections transparentes et intègres». De ce fait, «les politiques qui animent les élections en tant que premiers responsables de la transparence du processus électoral sont tous appelés à mobiliser leurs énergies pour garantir la régularité de ce dernier, étant la seule voie de la légitimité», a-t-il dit. M. Derbal a tenu à préciser que la HIISE n’était pas une commission, mais plutôt «une instance constitutionnelle» qui doit accomplir un devoir constitutionnel, en vertu d’une loi organique totalement indépendante du code électoral. «L’instance coordonne ses efforts en prévision des prochaines élections locales», a-t-il ajouté.



Pas d’observateurs étrangers



Par ailleurs, M. Abdelouahab Derbal a affirme que la HIISE œuvre à aboutir à un corps électoral assaini, effectif et sans failles. Il a estimé que «les logiciels utilisés à cet effet ont donné d’excellents résultats, permettant de radier les noms des inscrits décédés et les personnes inscrites en double». «Cette opération se répercutera positivement sur le taux de participation qui sera précis et effectif, et permettra à l’élu d’exercer pleinement son devoir», a également affirmé M. Derbal. Dans le même ordre d’idées, le responsable affirme qu’au-delà de la surveillance des élections, la HIISE assure un travail continu et permanent, pour développer le processus électoral, par la numérisation, et ce avec le concours du ministère de l’Intérieur. Il a également ajouté, dans ce contexte, que cette opération a permis de corriger de nombreuses anomalies observées au cours des précédentes élections législatives. Le président de la HIISE a invité les médias, qu'il a qualifié de «partenaire efficace de l’opération», à faire preuve d’objectivité et à œuvrer à assurer le succès du rendez-vous, estimant que les prochaines élections locales ne requièrent pas la présence d’observateurs étrangers. Il y a lieu de rappeler que le ministère de l'Intérieur compte soumettre, début 2018, un projet de loi sur les partis.

Sarah A. Benali Cherif



SéTIF

1.049 sièges à pourvoir

«Rien n’est laissé au fait du hasard, et toutes les dispositions matérielles et humaines devant permettre au citoyen d’accomplir son devoir électoral dans les meilleures conditions sont d’ores et déjà réunies pour ce double scrutin à travers la 60 communes de la wilaya», devait nous indiquer le directeur de la réglementation et de l’administration générale (DRAG), M. Alalou Mohamed, à la veille de cette importante échéance électorale qui est d’ores et déjà marquée par l’intérêt et l’espoir des populations. Des sentiments d’autant plus perceptibles à entendre toutes ces femmes et hommes formuler le vœu de voir les futurs élus mettre en œuvre des programmes à la mesure des aspirations qui sont formulées dans les grandes agglomérations, mais aussi dans les coins les plus reculés de cette wilaya.

Des élus au fait des réalités qui caractérisent chacune de leurs communes respectives et agir pour consolider les effets du développement local dans ces contrées, et, partant, ancrer le progrès et fixer les populations. Dans ce contexte, la wilaya de Sétif, qui a toujours pesé lourd sur l’échiquier électoral, avec près du million d’hommes et de femmes qui iront à la conquête de 1.049 sièges à pourvoir, dont 994 pour les APC et 55 pour l’Assemblée populaire de wilaya, brillera une fois encore par sa participation à ces élections, sachant la proximité qui lie le candidat et l’électeur, mais aussi l’intérêt qui est porté par les citoyens pour cette dynamique du développement local et les spécificités de chacune des 60 communes.

À ce titre, en fonction de la réalité qui prévaut sur le terrain et en dépit des investissements d’envergure qui ont été consentis par l’État pour l’amélioration du cadre de vie du citoyen, les préoccupations des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, combien l’unanimité autour de bien des avancées qui permettent aujourd’hui à titre d’exemple au gaz naturel et à l’électricité de gagner les contrées les plus lointaines.

F. Zoghbi



Oran

Les dossiers rejetés remplacés



Après l’expiration avant-hier des délais réservés au traitement administratif final des listes des candidats au double scrutin du 23 novembre, déposées le 24 septembre dernier, la majorité des rejets ou réserves notifiés aux partis concernent les cas de double candidature et de non-respect des conditions d’éligibilité. Ainsi, et concernant le RND, M. Louhibi Nabil, député et cadre local du parti, a indiqué à notre journal que «les listes déposées initialement ont connu quelques modifications suite aux réserves notifiées par l’Administration». Celles-ci, précise-t-il, ont trait à l’absence de pièces justificatives de non-accomplissement du service national dans les dossiers de certains candidats. M. Louhibi a fait savoir, par ailleurs, que son parti a présenté des listes dans les 26 communes de la wilaya, et que le taux de représentativité de la femme exigé par la loi «a été rigoureusement respecté». De son côté, le secrétaire général du bureau du parti MJD à Oran, M. Hichami El-Kébir Karim, a fait savoir que les services de la wilaya ont approuvé 99% des listes déposées au nom de sa formation politique. «Nous avons reçu le rejet d’un seul dossier, pour cause d’antécédents judiciaires. Ce dernier a été remplacé dans les délais réglementaires», a confié notre interlocuteur, en ajoutant que la représentativité de la femme dans les listes du MJD «dépasse largement le taux exigé par la loi», citant l’exemple de la liste de la commune d’Oran, dont les femmes représentent 50% des candidats. Quant au PNA, il sera présent dans la course aux élections locales dans 6 communes et à l’APW, a-t-on appris de son président M. Hamidi Youcef. Ce dernier a indiqué, en outre, que son parti a remplacé une dizaine de dossiers rejetés pour des raisons d’ordre administratif. La moyenne de la représentativité des femmes dans les listes électorales du PNA à Oran est supérieure au seuil exigé par la loi, selon M. Hamidi. Il n’est pas inutile de rappeler par ailleurs que les premiers chiffres issus de la première révision ordinaire des listes électorales dans la wilaya d’Oran font état d’un nouveau corps électoral de 1.027.114 inscrits. Ce chiffre résulte des opérations de mise à jour et d’assainissement des fichiers qui se sont déroulées en deux phases.

La première est de caractère ordinaire et régulier, et s’est étalée sur toute la période ayant précédé la convocation du corps électoral. Celle-ci a concerné le traitement des listes et fichiers communiqués par le ministère de l’Intérieur. Ainsi, sur 5.210 cas de doubles inscriptions intercommunes, les services de la DRAG ont confirmé 1.325 cas. S’agissant des doubles inscriptions interwilayas, il a été confirmé 1.155 cas sur un nombre total de 6.205 communiqué par la tutelle. Pour ce qui est des cas de personnes décédées, le ministère de l’Intérieur a communiqué une liste de 4.286 cas, dont 3.433 ont été confirmés. L’autre opération concernée par l’assainissement ordinaire des listes a trait à l’inscription des numéros d’actes de naissance qui n’ont pas encore été portés sur les listes du fichier électoral, faute d’informations détaillées, et qui concerne 43.561 cas.

Amel Saher



RND dans 48 wilayas et 1.521 communes



Le Rassemblement national démocratique (RND) sera présent dans les 48 wilayas et au niveau de 1.521 communes du pays, lors des élections locales, rapporte le RND, sur son site web. Selon les chiffres communiqués, à l'occasion d'une rencontre présidée hier par le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, avec les coordinateurs de wilaya, en présence des membres du bureau national, «le bilan du traitement des listes du RND a vu le rejet de 549 candidats, dont 51 ont été réhabilités par la justice». La rencontre a également permis aux dirigeants du parti au niveau national et local d’«arrêter les dispositions relatives à la campagne électorale», note la même source. (APS)