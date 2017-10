énergies renouvelables : Développer les pistes de partenariat

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati a reçu l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, M. Micheal Zenner, avec qui elle a évoqué la possibilité de développer des pistes de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’environnement et les énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d’un point de presse tenu en marge de cette rencontre, Mme Zerouati a affirmé avoir discuté avec l’ambassadeur d’Allemagne de «la possibilité de développer des pistes de partenariat entre les deux parties en matière des énergies renouvelables, étant donné que l’Algérie bénéficie annuellement de 3500 heures de soleil», précise le communiqué.

Elle s’est également félicitée du «travail qui se fait en matière de biodiversité et de gestion des déchets et qui rentre dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Allemagne à travers l’Agence allemande de coopération internationale ( GIZ)», souligne la même source. En outre, la ministre a évoqué la participation de l’Algérie au sommet international sur le climat (COP23) qui se tiendra en novembre prochain, qui selon Mme Zerouati «ne fera que renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’environnement».

Pour sa part, l’ambassadeur allemand a déclaré que cette rencontre a permis de discuter des projets qui sont déjà en cours dans le cadre de la coopération dans le domaine de l’environnement. À ce propos, il a exprimé la disposition de son pays à s’engager dans de nouveaux projets.