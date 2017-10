Bracelet électronique : une alternative à l’incarcération

Un projet de loi permettant aux condamnés d'exécuter une partie de leur peine à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire par l'introduction du «placement sous surveillance électronique», à travers le port d'un bracelet électronique, sera présenté prochainement devant l'Assemblée populaire nationale (APN). L'exposé des motifs de ce projet de loi précise qu’il est entendu par placement sous surveillance électronique, un procédé permettant «au condamné d'exécuter toute ou une partie de la peine à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire» (art 150 bis). Le même texte met en exergue également que le placement sous surveillance électronique consiste en fait «en le port par le condamné d'un bracelet électronique qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé dans la décision de placement rendue par le juge d'application des peines». Il est aussi tenu

compte dans le placement sous surveillance électronique du «respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne concernée».

Il faut savoir que le projet de loi qui sera bientôt soumis devant l’AN a pour objet de « compléter la loi 05-04 du 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion des détenus». Il sera question à travers ce texte d'introduire un régime du placement sous surveillance électronique, déjà introduit dans la législation nationale en 2015, en matière de contrôle judiciaire et prévoit de l’élargir à l'aménagement de la peine, selon le document portant l’exposé des motifs.

L’ensemble des modalités et procédures de placement sous surveillance électronique du condamné concerné est aussi fixé par le projet de loi qui prévoit notamment que «la mise sous surveillance électronique intervient par décision du juge de l’application des peines, d'office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans, ou lorsqu'il reste au condamné à subir une peine privative de liberté n'excédant pas cette durée».

Remarque importante à relever dans ce contexte : « Le juge d’application des peines peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, en cas de nouvelle condamnation ou à la demande du condamné».



De grandes avancées en matière pénale



Lorsqu'il estime que le placement sous surveillance électronique porte atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, le procureur général peut saisir, pour sa révocation, la commission de l'aménagement des peines.

Au cas où ledit condamné se soustrait à la surveillance électronique, notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, ce dernier devient passible des peines prévues par le code pénal pour l'infraction d'évasion, note le même document.

À retenir, que ce projet de loi permettant aux condamnés d'exécuter une partie de leurs peines hors de l’établissement pénitentiaire via le placement constitue un nouveau mécanisme qui s’adapte parfaitement à la nouvelle vision de la réforme du système pénitentiaire. Cette mesure repose sur le principe que la personne qui devra porter le bracelet, généralement à la cheville, s'engage à rester à son domicile durant certaines heures fixées par le juge. Si celle-ci sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant pénitentiaire est aussitôt averti par une alarme à distance.

Il convient de rappeler enfin que c’est suite à la réunion du Conseil des ministres, le 6 septembre dernier, en présence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qu’il a été procédé à l’adoption du projet de loi portant amendement du Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus afin d'introduire le mécanisme de surveillance par bracelet électronique. Il faut dire que cette nouvelle mesure entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelaziz

Bouteflika, dans le secteur de la justice dans son volet lié à la réforme des prisons et du système pénitentiaire. À ce sujet, le ministre de la Justice et garde des sceaux, M. Louh avait affirmé que «de grands pas ont été franchis».

Cette révision de la loi introduit le placement des condamnés à des peines privatives de liberté sous surveillance électronique. Le bénéfice de ce nouveau régime passe par une demande du détenu concerné qui sera étudiée par le juge et, en cas d'accord, le condamné sera alors soumis au port d'un bracelet électronique aux fins de garantir sa présence au lieu qui lui a été assigné. Avec l'entrée en vigueur de ce procédé, l'Algérie sera le premier pays arabe à introduire le bracelet électronique et le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud.

Soraya Guemmouri