Feuille de route présentée par Ghassan Salamé : Soutien d’Al Sarraj

Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement libyen d'union nationale, Fayez Al Sarraj, a affirmé son soutien à la feuille de route proposée par le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU, Ghassan Salamé, et qui devrait aboutir à «une sortie de la crise, à savoir l'organisation d'élections présidentielles et parlementaires». Selon un communiqué du Conseil, ces propos ont été tenus par le président du Conseil présidentiel du Gouvernement libyen d'union nationale, lors d'une audience qu'il avait accordée, mercredi dernier dans l'après-midi au siège du Conseil à Tripoli, aux membres de la commission constitutive de l'Instance de Tripoli. Il a été procédé lors de cette rencontre à l'examen des nouveautés de la situation politique et de la feuille de route présentée par le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU, Ghassan Salamé, ajoute le même communiqué. M. Al Sarraj a réaffirmé, lors de cette rencontre, son «soutien» à l'initiative du Secrétaire général de l'ONU et qui «aboutira à ce qu'il a considéré comme une issue à la crise, à savoir l'organisation d'élections présidentielles et parlementaires», a-t-il dit, rappelant dans ce cadre ses observations faites quant «à l'importance de mettre en place des calendriers pour les étapes de l'initiative onusienne tout en mettant l'accent sur l'impératif de se montrer ferme envers les semeurs d'obstacles qui veulent que la situation demeure telle quelle afin qu'ils ne perdent pas leurs postes et privilèges actuels», précise le communiqué. (APS)