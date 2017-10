Messages du Président Bouteflika à ses homologues mauritanien, tchadien, malien et nigérien : Développer davantage la coopération

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a remis jeudi à Nouakchott «un message de fraternité et d’estime» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). «Dans le cadre de sa tournée dans certaines capitales des pays du Sahel, M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, est arrivé ce jour à Nouakchott, où il a été reçu par le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, auquel il a remis un message de fraternité et d’estime de Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika», précise la même source.

A cette occasion, le Président mauritanien s’est félicité de la «qualité» des relations bilatérales, tout en marquant «sa volonté à les renforcer davantage». Il a, dans ce cadre, mis un «accent particulier» sur l’importance des mécanismes bilatéraux qui doivent être mis à profit en vue d’explorer les voies à même de booster et de diversifier la coopération entre les deux pays, a ajouté le communiqué.

M. Messahel s’est, pour sa part, félicité de l’état de mise en œuvre des décisions prises lors de la 18e session de la grande commission mixte, tenue à Alger en décembre 2016, a précisé le communiqué du MAE, relevant qu'à cet égard, l’ouverture prochaine du poste frontalier participe de «cette volonté partagée de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays».

Le message du Président de la République a porté, également, sur la situation dans la région, notamment les «défis auxquels font face les pays du voisinage du fait du terrorisme, du crime organisé et de la migration clandestine», a indiqué le communiqué du MAE.

A ce titre, M. Messahel a renouvelé «l’engagement» de l’Algérie à poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays pour faire face à ces menaces. Le Président mauritanien a chargé, à son tour, M. Messahel de transmettre «à son frère, Monsieur le Président de la République, ses sentiments de considération ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité au peuple algérien».

« Rencontre fructueuse avec M. Mohamed Ould Abdelaziz »



M. Messahel, a affirmé que sa rencontre avec le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, était «fructueuse» et avait porté sur les relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et la Mauritanie et les perspectives de développement de la coopération commerciale, notamment avec la décision d'ouverture du passage frontalier entre les deux pays, outre la situation dans la région du Sahel. Dans une déclaration à l'APS, M. Messahel a précisé que la rencontre «a porté sur les relations privilégiées qui lient l'Algérie à la Mauritanie», rappelant les résultats réalisés depuis la 18e session de la grande commission mixte de coopération tenue à Alger en décembre 2016. La rencontre a porté également, ajoute M. Messahel, sur «l'échange commercial en constante évolution, notamment avec l'organisation prochaine d'une exposition permanente des produits algériens en Mauritanie et l'ouverture d'un passage frontalier entre les deux pays, reliant Tindouf à Zouerate, ce qui aura un impact positif sur le renforcement des relations entre les populations des régions frontalières, d'une part, et l'échange économique et commercial qui sera plus intense entre les deux pays frères, d'autre part». Les entretiens ont porté, en outre, sur «des thèmes divers, tels que la formation d'étudiants mauritaniens en Algérie», a fait savoir M. Messahel qui a ajouté que «plus de 200 étudiants poursuivaient cette année leurs études dans différents domaines, dont la médecine, la santé, l'agriculture, la police et le militaire». Le ministre des Affaires étrangères a indiqué avoir évoqué avec le Président Ould Abdelaziz l'agenda de l'Union africaine (UA) et la situation dans la région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, la drogue, le crime organisé et la migration clandestine, des questions qui nécessitent, a-t-il ajouté, une «plus grande coordination entre les pays de la région dans le cadre du renforcement de la sécurité». «La rencontre était très fructueuse. Son Excellence le Président Mohamed Ould Abdelaziz m'a chargé de transmettre une lettre à son frère, Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika», a souligné le ministre. La visite du chef de la diplomatie algérienne en Mauritanie intervient dans le cadre de sa tournée dans certains pays du Sahel qui concernera également le Tchad, le Mali et le Niger. M. Messahel remettra des messages du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux présidents de ces pays, portant sur les relations bilatérales et l'évolution de la situation dans la région, rappelle-t-on.



Tchad : dynamique forte dans les relations bilatérales



En provenance de Nouakchott, M. Messahel est arrivé jeudi à N’Djamena. Accueilli à son arrivée par M. Hissein Brahim Taha, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Coopération internationale du Tchad, M. Messahel était porteur d’un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Président tchadien Idriss Deby Itno. Notre ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu, hier à Amdjarass au Tchad, par le Président tchadien, Idriss Deby Itno, auquel il a remis «un message de fraternité et de considération» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce message a porté également sur «le renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun», a-t-on précisé. Le Président Deby a tenu, d’emblée, à «se féliciter de la qualité des relations bilatérales et de la dynamique qui leur a été imprimée depuis sa visite d’Etat en Algérie, en décembre 2014, et qui a été un moment fort dans les relations entre l’Algérie et le Tchad». Il a, à cet égard, «réitéré l’engagement de son pays à poursuivre la concertation avec l’Algérie en vue de renforcer davantage la coopération bilatérale et de densifier les échanges entre les deux pays». Le Président tchadien a, par la suite, abordé la situation dans la région en mettant un accent particulier sur «les menaces et les défis qui y sévissent, notamment le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine». Il a, dans ce cadre, rappelé «l’importance qu’il y a pour les pays de la région de maintenir un degré élevé de coordination et de concertation en vue de parvenir à juguler ces défis et à mettre un terme aux menaces qui continuent de pénaliser les efforts de développement des pays de la région». Le Président Deby a également abordé les situations de conflits dans la région, notamment au Mali et en Libye. Pour sa part, M. Messahel s’est félicité de l’état de mise en œuvre des décisions prises par les deux chefs d’Etat, MM. Abdelaziz Bouteflika et Idriss Deby Itno, lors de sa dernière visite en Algérie, ainsi que celles de la dernière session de la Commission mixte tenue en 2014. Il a, à cet égard, renouvelé «l’engagement de l’Algérie et son attachement au développement des relations qui la lient avec le Tchad». Le message transmis par M. Messahel a également porté sur la situation dans la région. Le ministre a, dans ce cadre, indiqué que «le contexte difficile que connaît la région du fait du terrorisme et de ses connexions dangereuses avec le crime organisé plaide en faveur d’une forte concertation entre les deux pays sur les questions de sécurité régionale». Les questions inscrites à l’agenda de l’Union africaine «ont également fait l’objet d’un échange de vues et une convergence totale s’est dégagée quant à l’impératif à maintenir la cohésion et l’unité des rangs pour relever les défis auxquels fait face le continent africain», souligne le communiqué.

Le Président tchadien a chargé, enfin, le ministre Abdelkader Messahel de «transmettre ses salutations fraternelles et ses sentiments d’estime et de considération à Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». (APS)

M. Messahel à Bamako

M. Abdelkader Messahel est arrivé hier à Bamako en provenance de N’Djamena où il a achevé sa visite. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue malien, Abdoulaye Diop. Il est porteur d’un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Président malien, Ibrahim Boubakar Keita. Il prendra part aux travaux de la Conférence régionale sur la sécurité au Mali et dans le Sahel et ses répercussions sur l'Afrique de l'Ouest, dont le segment ministériel est prévu, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Organisée sous le haut parrainage du président malien Ibrahim Boubakar Keita et en étroite collaboration avec l’Union africaine et les Nations unies, cette conférence devra regrouper plusieurs parties prenantes, notamment les pays de la région, les membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi que les représentants d’organisations régionales et internationales», précise la même source. Elle a pour objectif essentiel d’«évaluer la situation sécuritaire au Mali et dans la région et d’identifier des mesures qui peuvent être prises au niveau de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays de la région».