Entreprise régionale de génie rural Aurès : Promotion des produits du bois

L’Entreprise régionale de génie rural (ERGR Aurès), implantée à Khenchela, œuvre à faire la promotion de ses produits en bois (kiosques, passerelles, banquettes, ...) à l'Ouest du pays, a-t-on appris jeudi à Oran d'un de ses responsables. Le chef de l’unité de menuiserie de l’ERGR Aurès, Hafiane Sofiane, a souligné, en marge du 8e Salon international de la construction et de la gestion urbaine, qui a pris fin jeudi à Oran, que "l’Ouest et en particulier Oran connaissent un développement rapide et comptent des chantiers de plusieurs projets, ce qui offre l’opportunité de faire connaître nos produits". Il a estimé que ce grand nombre de projets à Oran, qui se prépare à abriter les Jeux méditerranéens 2021, donne à réfléchir à l’amélioration urbaine. "Nous pouvons intervenir dans des projets de places et jardins publics pour la pose de kiosques en bois, de bacs d’ordures, de pots de fleurs, ... dans les artères comme dans les wilayas de l’Est et du Centre du pays", a-t-il déclaré. Cette entreprise est l’unique en son genre en Algérie spécialisée dans la fabrication de kiosques, de maisons et de containers en bois en exploitant le bois des forêts algériennes, dans la perspective de contribuer à la réduction de la facture d’importation de produits en bois. Le même responsable a fait savoir que l'ERGR Aurès utilise le bois des forêts des Aurès, de Béni Melloul et de Ouled Tiagoub, avec la coopération de la conservation des forêts qui veille à la préservation du patrimoine forestier. Cette entreprise active dans 22 wilayas de l’Est et du Centre et elle est absente à l’Ouest, qui représente pour elle "un défi à relever prochainement", selon M. Hafiane. Pour ce qui est des projets futurs, il est prévu à court terme la réalisation, dans la wilaya d’Adrar, de locaux commerciaux, de maisons en bois, et dans la commune de Hassi Messaoud (Ouargla) d'une école, première du genre, en bois au niveau national, en plus d'un camp de jeunes de Tlemcen.