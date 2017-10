Pollution, pratiques illégales… : La pêche dans tous ses états

Une sardine d’une longueur de 4 à 5 centimètres se vend tous les jours. Loin de la norme fixée par la loi de 2000 qui en exige 11. Une pratique accentuée par le recours aux filets dérivants, invisibles ou ceux nommés « filets à côte quatre bras», tous interdits. Partant de ce constat, Hocine Bellout, président du Comité national des marins-pêcheurs (affilié à l'UGCAA), dans une conférence de presse, tenue à Alger, dira, formel, qu’«on est à mille lieues des normes de commercialisation requises». Et saisit cette opportunité pour appeler les citoyens à savoir quel poisson consommer. Dans un réquisitoire en bonne et due forme, il pointe du doigt la pêche «excessive» qui se fait pendant la période de «repos biologique» des poissons, s’étalant de mai à fin août. Les auteurs de cette pratique illégale assènent un coup aux «vrais pêcheurs». En termes de chiffres, il indique que la pêche annuelle est passée de 320. 000 tonnes durant les années 80, à seulement 72.000 tonnes de nos jours. Autre dégât collatéral : l’Algérie importe 400.000 tonnes de poissons/an. A cette cadence, avertit M. Bellout, on assistera «à l’extinction du poisson bleu de nos côtes». Dans le bassin méditerranéen, ce sont 11 espèces qui sont menacées de disparition. Non sans conséquences sur l’Algérie. Outre le poisson, c’est les fruits de mer qui sont menacés car « ils sont très sensibles à la pollution». C’est un «massacre», résume, plaintif, M. Bellout. S’ajoute à celà un facteur extrinsèque : extraction illégale du sable. Ce n’est pas tout. Le secteur de la pêche assiste au pillage «abusif» du corail. On rappelle que l'Algérie a obtenu récemment l'accord de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA), pour la mise en place de 3 fermes d'engraissement du thon sur le territoire national. Le secteur de la pêche a entamé officiellement les études de faisabilité en vue de lancer cette activité durant la campagne de pêche du thon rouge, à l'horizon 2018. S’y ajoutent une pêche par explosifs et le dégazage provoqué par les 125 bateaux de commerce qui transitent sur nos côtes. Sont également menacées, ajoute M. Bellout, les 600 espèces d’algues, dont les vertus médicinales, cosmétiques et alimentaires sont tout bonnement impossibles. Dans son exposé, le conférencier appelle ces pêcheurs illégaux à ne pas empoisonner davantage le secteur. Recommandations principales : connaissance des zones de pêche et respect du repos biologique des poissons. Par ailleurs, l’orateur a indiqué qu’au-delà de son utilité, l’aquaculture demeure «méconnue» en Algérie et nécessite un «suivi permanent et minutieux».

F. Irnatene