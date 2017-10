M. AMINE Bensemane, président de Filaha Innove : « nouer des partenariats au Maghreb »

«Le potentiel agricole en Algérie est important. Nous avons un pays naturellement agricole. Avec la baisse drastique des prix du pétrole, les pouvoirs publics ont accordé plus d’importance à ce secteur, car il est en mesure d'assurer à l’avenir la sécurité alimentaire», a indiqué le président de Filaha Innove, le Dr Amine Bensemane. S’exprimant à l’occasion de son passage sur les ondes de la radio nationale chaîne III, il a indiqué que « le développement du secteur agricole passe inéluctablement, en premier lieu, par le développement des filières stratégiques, à savoir, les céréales, le lait et l’avicole ». Ceci, a-t-il précisé, «ne veut pas dire qu’on va marginaliser ou négliger d’autres filières comme l’aquaculture, la pêche, au contraire, nous sommes censés leur accorder une importance, mais à mon avis, il faut déployer plus d’efforts dans les filières dites stratégiques». Il dira dans ce sens que « le pays recèle d’énormes potentialités non encore exploitées à même de lui assurer la réduction de la facture des importations des produits alimentaires ». A une question relative au choix de la Tunisie comme invité d’honneur lors de cette édition du SIPSA, il a indiqué que «le cercle de réflexion Filaha Innove a toujours été attaché à la

« maghrebanité » de l’agriculture, nous avons choisi un pays de la région». « Donc après avoir invité le Maroc en 2011/2012, cette année, c’est le tour de la Tunisie, et il faut reconnaître que ce pays est très dynamique dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. Aussi, ce n’est pas pour rien qu’il a détrôné, en 2015, l’Espagne pour se placer en tant que premier exportateur mondial d’huile d’olive », a-t-il ajouté. L’invité de rédaction n’a pas manqué d’insister à cet effet sur la nécessité de nouer des partenariats au niveau du Maghreb, car, a-t-il expliqué « à travers la complémentarité agricole entre ces pays, on peut se constituer en pôle agricole solide ». Mettant à profit cette occasion, le président de Filaha Innove a insisté sur la nécessité de valoriser les produits agricoles du terroir et en particulier ceux issus de la phœniciculture, de l’oléiculture, et bien d’autres qui sont tout à fait exportables : « Le marché naturel pour les produits agricoles algériens reste celui du continent africain auquel nous appartenons », a-t-il souligné. Appuyant ses dires, le Dr Bensemane a fait savoir qu’il y a déjà de grands projets qui sont réalisés dans le Sud, ou en cours de réalisation », avant de rappeler l’exemple de la pomme de terre dont d’importantes quantités ont été exportées vers la Russie et les Emirats arabes unis, ainsi que nombre de groupes algériens dont la qualité des produits est incontestablement éligible à l’exportation. S’agissant des produit bio, le Dr Bensemane à qualifié les produits tunisiens de « performants ». Par contre, nos produits, dit-il « sont naturellement bio ».

M. A. Z.