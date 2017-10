OCDE : Perspectives 2017 de l’économie numérique

Dans son édition 2017 sur les «Perspectives de l’économie numérique», l'Organisation de coopération et de développement économiques relève des «avancées impressionnantes» en matière de technologies numériques, mais aussi dans l’infrastructure internet qui s’améliore. L’analyse indique aussi que «l’utilisation des outils numériques gagne du terrain».

Etablissant que « les impacts sociaux des innovations numériques ont des effets plus marqués dans divers domaines », le document déplore, par la même occasion, le fait que « les progrès restent inégaux selon les pays, les entreprises et au sein des sociétés ».

Aussi, pour tirer profit de la transformation numérique au service de l’économie et de la société, « il convient d’élargir l’accès aux opportunités qu’offrent les technologies et d’aider les retardataires à combler leurs lacunes », souligne l’étude publiée le 11 octobre, qui précise que

« la transformation numérique n’est pas uniforme dans l’ensemble des pays, des entreprises et des foyers, et ne crée donc pas les mêmes opportunités pour tous », estime un haut responsable de l’OCDE. Par conséquent, il s’agira « d’aider les citoyens et les entreprises à franchir le cap du numérique en offrant au plus grand nombre la possibilité d’accéder à moindres frais aux outils numériques et de se doter de compétences pour en tirer pleinement parti ». L’édition 2017 des Perspectives de l’économie numérique note également que « les politiques publiques n’ont pas évolué au rythme de l’innovation numérique et de la transformation des économies et des sociétés ». Aussi, il est impératif que les pays intensifient leurs efforts et investissent « davantage dans l’éducation et le développement des compétences et encouragent l’utilisation croissante des technologies avancées pour rendre la transition numérique plus productive et inclusive ». Les données de l’étude qui concerne les pays de la zone de l’Ocde indiquent qu’en termes de diffusion de l’internet, 97 % de la population avaient accès à ce service au Danemark, en Islande, au Japon, au Luxembourg et en Norvège, contre 60 %, sinon moins, au Mexique et en Turquie. Les références de l’Ocde établissent que « les internautes représentaient plus de 95 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans, mais moins de 63 % des 55-74 ans ». Pour la même année, « 95 % des entreprises des pays de l’OCDE disposaient d’une connexion haut débit, contre 86 % en 2010, les plus fortes hausses ont été enregistrées au Mexique, en Lettonie et en Pologne. Néanmoins, « ces chiffres masquent de fortes disparités entre petites et grandes entreprises, en particulier au Mexique, en Grèce, en Pologne et en Turquie ».

D. Akila