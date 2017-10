Eden en sursis - Alger : 1964-1974, de Kamel Benyaa

Tout d'abord, situons le contexte du récit qui n'est autre que l'Algérie des premières années de l'indépendance. Notre pays, en effet, est le premier du continent africain qui ait conquis son indépendance les armes à la main.

Sept années de guerre, pendant lesquelles les «Fellagas» eurent très peu d'amis. Et ceux qui se prétendaient tels prouvèrent bien souvent que cet appui n'était pas totalement désintéressé. En 1964, la charte d'Alger porte encore les traces de l'amertume ressentie : «La guerre d'Algérie a démontré que la convergence entre mouvements révolutionnaires et entre peuples ayant un ennemi commun n'était pas automatique.» D'où la volonté d'introduire des principes nouveaux dans les relations internationales. Ils sont énoncés dans la charte en question : «Le développement du socialisme en Algérie est lié aux luttes des autres peuples dans le monde… Le recours à la lutte armée peut s'avérer décisif pour l'accession à la souveraineté nationale. Pour tout mouvement révolutionnaire, l'appui à cette lutte est sacré et ne saurait faire l'objet d'aucun marchandage.»

D'où la décision de donner asile et moyens de subsistance à tous les mouvements qui luttent pour l'indépendance de leur pays, contre le colonialisme, le racisme, l'impérialisme. Et le principe de base est énoncé : reconnaissance du droit ds peuples à choisir leur propre destin. Pour l'Algérie, cette générosité s'explique, entre autres, par l'enthousiasme de la libération et l'euphorie des premières années de l'indépendance : tout révolutionnaire était un «frère», chaque mouvement de libération un prolongement de la lutte algérienne. On allait faire «mentir» Mao Zedong, qui avait dit : «Un révolutionnaire est toujours seul». L'Algérie était là pour prouver le contraire...

Généreuse aussi est la narration, dans un style très sobre, que Kamel Benya veut partager avec les jeunes d'aujourd'hui. Comme indiqué en quatrième de couverture de son récit, «il raconte Alger, sa ville d'adoption, après l'indépendance. Alger de cette belle époque était à l'avant-garde de toutes les libertés. C'était la «Mecque des révolutionnaires. C'était la guerre au Vietnam qui a suscité l'éclosion du mouvement «Pop» avec son mode de vie, ses libertés et sa générosité. C'était aussi l'ère d'une jeunesse portée par des idées révolutionnaires et de justice de l'icone Che Guevara» (...) Kamel Benya nous restitue les faits saillants qui ont marqué sa jeunesse et l'histoire de la Capitale. Alger est décrite avantageusement comme une ville cosmopolite avec une qualité de vie qui faisait le bonheur de ses habitants : «Alger était la ville méditerranéenne par excellence. Une capitale où il faisait bon vivre. Elle proposait généreusement toutes les douceurs que pouvait offrir une cité à ses enfants

Mais qu'à cela ne tienne, déjà dans son avant-propos et pour ce qui le concerne personnellement, Kamel Benya annonce la couleur; précisément dans ce contexte bouillonnant de l'époque : «Mes souvenirs ont été puisés et composés sur le relief paradoxal clair-obscur des trois fractions de ma jeune existence. Les deux premières parcelles de vie furent assombries par le versant ténébreux du colonialisme français. La troisième fut miraculeusement éclairée par les années lumineuses qui ont suivi l'Indépendance». Un peu plus loin, l'auteur, qui est natif de Bejaia au cours des années 1940, se montre plus explicite :«Eden en sursis : Alger 1964-1974» raconte ma jeunesse dorée en terre algéroise après la libération. J'ai eu le privilège de vivre les moments merveilleux qui ont vu l'indépendance de mon pays et le bien-être des années qui ont suivi. Comme après une maladie grave, la convalescence et la guérison ont pris naturellement les contours de l'Eden. C'est en jeune citoyen algérien libre que j'ai vécu avec délectation cette période fabuleuse...».

S'ensuit un prologue qui en dit long sur toutes les promesses et tous les espoirs de la vie algéroise, racontée avec grande nostalgie par Kamel Benya. En voici quelques extraits : «Notre déménagement à Alger fut providentiel. Un monde nouveau s'offrait à nous, à la dimension du rêve et de l'ambition de mon père. Dans ce milieu propice à ses grands desseins, il donnera libre cours à ses talents d'éducateur. Notre installation à Alger était le point de départ d'une nouvelle vie avec ses nombreuses inconnues. Toutes les données sociales allaient êtres bouleversées par ce déracinement. Il fallait planter notre destin dans cette grande ville, adapter nos mentalités, changer de style de vie, nourrir de nouveaux espoirs et mettre à jour nos ambitions».



Que s’est-il passé entre-temps ?



L'auteur avoue que le sort a été plutôt favorable à sa famille, «le passage de la campagne à la grande ville s'est fait sans grand heurt (…). La famille, la société, et l'école travaillaient de concert. La famille partageant à parts égales la tradition et la modernité. Une société algérienne travailleuse, respectueuse des lois et tolérante. Une école performante ouverte sur l'universalité. Ces trois trajectoires parallèles se nourrissaient mutuellement pour finir par converger et enfanter un citoyen algérien fier d'assumer sa diversité dans une époque bénie. Telle était la société algérienne de l'indépendance».

Toujours en quatrième de couverture, on peut lire le passage ci-après :«En lisant ce livre, «on ne peut s'empêcher de penser que société algéroise actuelle fut soumise à de grandes métamorphoses et qu'elle est devenue différente de son ainée de l'indépendance.

Que s'est-il passé entre temps ? Eh bien selon Kamel Benya, dont l'avis est éloquent, «la politique fit irruption dans la société. La société algérienne a subi ainsi de profondes mutations menées au pas de charge. L'Algérie était mise, à son corps défendant, sur une orbite qui n'était pas la sienne...» L'auteur, qui est aujourd'hui médecin allergologue installé à Alger, conclut son récit en ces termes : «Je remerciai le Créateur d'avoir inspiré mes parents, en temps opportun, pour une émigration heureuse à Alger. Sans ce déplacement, je n'aurais jamais eu la situation enviable dont je bénéficiai. Je le remerciai aussi de m'avoir donné le père qui m'a offert l'opportunité de m'affirmer et de me réaliser. Inlassablement, il a éclairé mon chemin et guidé mes pas vers la réussite. Quand je trébuchai, sa main secourable et vigilante me relevait pour continuer ma route. Notre rève commun cultivé pendant de longues années dans la communion se concrétisait. C'était aussi sa réussite.Et de poursuivre son récit autobiographique non sans tenter, de façon édifiante, un parallèle avec le récit national, qui à ses yeux consacre le recouvrement de sa propre liberté algéroise comme étant un miracle. Qu'on en juge plutot :«Ce miracle, qui était avant tout celui de l'indépendance, n'était pas dû à un mérite personnel particulier, mais à la conjugaison et à la confluence de trois paramètres incontournables pour sa réussite : J'avais une famille en or, vivais dans une société consciente et bénéficiais d'une instruction balisée sur le tracé de l'universalité. Un trio gagnant travaillant de concert pour un succès imparable. Oui, j'ai aimé la libre existence pour vivre en marge des nouvelles règles de vie imposées. Rèveur pour vivre mes vingt ans en citoyen du monde. Fidèle et conscient de mon Algérianité dans sa diversité. Bohème invétéré pour respecter ce que je suis».

Kamel Bouslama



Eden en sursis – Alger : 1964 -1974, récit autobiographique de de Kamel Benyaa. Éditions Pixal Communication, Alger 2017. 202 pages



Bio – Express

Kamel Benya est originaire de la wilaya de Béjaïa. Médecin allergoloque, il est séduit par l'écriture et rédige son premier récit autobiographique qu'il nous livre en 2015 : Mes souvenirs au passé composé – Sidi Aich : 1952-1962