GRAND ANGLE : La force dans l’union

C’est fait, et la cause palestinienne n’en sera que plus forte. En effet, le Hamas et le Fatah ont réussi par la force du dialogue à se réconcilier, mettant ainsi un terme à plusieurs années de désaccords et de déchirements qui ont porté préjudice à la lutte du peuple palestinien car ayant constitué une brèche dans laquelle Israël, notamment, s’est engouffré pour dynamiter le processus de paix et les efforts menés en vue de l’instauration de l’Etat de Palestine. L’accord auquel sont parvenus les frères que l’on se plaisait à qualifier d’ennemis après deux jours de discussions menées à huis clos au Caire vient ainsi concrétiser une réconciliation, souhaitée par tous les Palestiniens et à laquelle appelait les pays arabes, et annoncée la semaine passée. Une réconciliation qui, sans nul doute, ouvrira de nouvelles perspectives à la lutte légitime des Palestiniens, tant interne qu’externe. Les réactions enregistrées dès l’annonce de cette nouvelle le démontrent. Alors que dans la bande de Ghaza des scènes de joie ont eu lieu, du côté Israélien on a vite fait de signifier qu'on «ne traiterait pas avec un gouvernement d'unité palestinien si celui-ci ne reconnaissait pas Israël et ne désarmait pas le Hamas ».

Mieux, une réconciliation avec le Hamas «ne fait que compliquer la recherche de la paix avec Israël», a estimé le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Une réaction qui en fait prouve le désarroi dans lequel se trouve aujourd’hui l’occupant sioniste. Et son retrait de l’Unesco, dans le sillage de celui des Etats unis, à qui il est reproché d’être « allé plus loin que les autres organisations du système des Nations unies en terme de reconnaissance de l'Autorité palestinienne », n’est que la preuve de la conviction que cet accord de réconciliation qui acte la fin des divisions palestiniennes augure des lendemains différents. La nouvelle force des Palestiniens sera ainsi puisée dans leur union face à un ennemi commun et qui à ce jour avait tiré profit de leurs divisions pour entraver le processus de négociations de paix pour le règlement du conflit palestinien-israélien. Reste aussi aux dirigeants palestiniens du Hamas et de Fatah de confirmer dans les prochains jours leur volonté de tourner cette page douloureuse de leur histoire en mettant en œuvre les clauses de l’Accord. La nouvelle réunion prévue au Caire, le 21 novembre, pour discuter de la formation d'un gouvernement d'unité sera aussi un autre jalon sur la voie de la réconciliation qui espère-t-on se définitive.

Nadia K.