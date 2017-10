Missions fermées : Moscou fustige le retrait de ses drapeaux

La Russie a fustigé le retrait de l'emblème national de ses bâtiments diplomatiques à Washington et San Francisco, fermés sur ordre des autorités américaines, décision qu'elle a qualifié «d'hostile». «Les drapeaux russes ont été ôtés de la mission commerciale russe à Washington et du consulat général à San Francisco», dont les Etats-Unis ont ordonné la fermeture fin août, a dénoncé lors d'un point-presse la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Il s'agit «d'un nouvel acte hostile du pouvoir américain contre nos bâtiments diplomatiques» et d'«une profanation des symboles de l'Etat russe», selon Mme Zakharova. «Nous avons déjà fait part aux Etats-Unis de nos fermes protestations», a-t-elle ajouté, précisant que les autorités américaines ont agi «sans l'accord de Moscou».

L'ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, a également dénoncé cet acte le qualifiant de «mesure extrêmement inamicale», selon un communiqué de l'ambassade.

Par ailleurs, Moscou s'est élevé jeudi contre l'installation présumée d'une brigade blindée américaine supplémentaire à ses frontières, estimant qu'elle viole les accords conclus entre l'Otan et la Russie.

En Pologne et dans les Pays baltes, «les troupes de la 3e brigade blindée (américaine) devaient remplacer les soldats de la 2e brigade blindée des forces américaines, pour ne pas violer l'Acte fondateur Otan-Russie, signé en 1997», a déclaré dans un communiqué le ministère russe de la Défense. Mais, au lieu de quitter le territoire, «la 2e brigade blindée des Etats-Unis est arrivée discrètement en Pologne et s'y est installée avec ses véhicules blindés», a dénoncé le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov.

R. I.