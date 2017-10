Les états-Unis se retirent de l’Unesco : flagrant parti-pris

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi qu'ils se retiraient de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), précisant qu'ils souhaitaient conserver un statut d'observateur, a indiqué le département d'Etat américain dans un communiqué. Le retrait ne sera effectif qu'à compter du 31 décembre 2018, conformément aux statuts de l'Unesco, ajoute le communiqué. Washington avait prévenu début juillet de son intention de réexaminer ses liens avec l'Unesco après sa décision de déclarer la vieille ville palestinienne El-Khalil, en Cisjordanie occupée, "zone protégée" du patrimoine mondial. Le 7 juillet dernier, la vieille ville d'El Khalil et El Haram El-Ibrahimi, de la Cisjordanie occupée, ont été inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco en tant que site "d'une valeur exceptionnelle en danger" ainsi que sur celle d'un "Patrimoine en péril". La ville a été occupée par Israël comme toute la Cisjordanie en 1967. Cette occupation n'a jamais été reconnue par la Communauté internationale. La Directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, a défendu jeudi le travail de l’institution qu’elle dirige pour la promotion de la paix dans le monde, en réaction au retrait des Etats-Unis auquel elle exprime ses regrets. "En qualité de Directrice générale de l'Unesco, je regrette profondément la décision des Etats-Unis d'Amérique de se retirer de l'Unesco", a-t-elle dit dans un communiqué, soulignant que l’universalité est "essentielle à la mission de l’organisation onusienne pour construire la paix et la sécurité internationales face à la haine et à la violence, par la défense des droits de l'Homme et de la dignité humaine". Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, "regrette profondément la décision américaine de se retirer de l’UNESCO, ( ) mais le Secrétaire général maintient de bonnes relations de travail avec les Etats-Unis et continuera à interagir avec eux dans un effort de garantir que nous allons continuer à réaliser nos objectifs communs", a précisé Farhan Haq, lors du point de presse quotidien à l’ONU.

R. I.