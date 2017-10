Réconciliation palestinienne : Abbas salue l’ accord final

Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué jeudi l'accord de réconciliation dont les principaux mouvements (le Fatah et le Hamas) doivent dévoiler les termes au Caire, y voyant «l'accord final pour mettre fin aux divisions».

«Je salue l'accord du Caire et je donne pour instruction à la délégation (dans la capitale égyptienne) de le signer immédiatement», a dit M. Abbas. Il a indiqué avoir reçu un compte rendu détaillé des négociations au Caire et y voir «l'accord final pour mettre fin aux divisions». Le président Abbas «sera à Ghaza dans moins d'un mois», a déclaré Zakaria al-Agha, chef du Fatah dans la bande de Ghaza. Le Hamas et le Fatah sont parvenus à un accord après deux jours de discussions menées à huis clos au Caire et censées concrétiser une réconciliation annoncée la semaine passée, a indiqué le Hamas dans un communiqué jeudi. Les pourparlers portent sur les détails concrets du rapprochement entre les deux parties, après une décennie de profonds désaccords. Les négociations sur les questions les plus ardues, comme le contrôle de la sécurité dans la bande de Ghaza et le sort des 25.000 hommes de la branche armée du mouvement de résistance Hamas, risquaient d'être remises à plus tard. Trois mille policiers de l'Autorité palestinienne seront déployés dans la bande de Ghaza et aux frontières en vertu de cet accord, a affirmé un responsable proche des discussions. Aux termes de cet accord, le gouvernement palestinien «pourra assumer toutes ses responsabilités dans les domaines civils et de la sécurité, et 3.000 policiers de l'Autorité palestinienne seront redéployés» dans Ghaza et aux frontières. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a félicité jeudi, lors d'un entretien téléphonique, le président palestinien, Mahmoud Abbas, pour l'accord de réconciliation palestinien. Antonio Guterres s'est dit «encouragé par les progrès récents qui permettent au gouvernement palestinien de prendre ses responsabilités à Ghaza» et «salue les efforts de l'Egypte pour atteindre cet objectif», précise un communiqué de l'ONU. Pour le secrétaire général, «il reste urgent de s'occuper de la crise humanitaire» dans la bande de Ghaza, notamment dans le domaine de l'électricité et pour améliorer les possibilités d'entrée et de sortir de ce territoire, ajoute le texte.



Mogherini :

une « étape importante » vers le retour intégral de l’Autorité palestinienne à Ghaza



La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a estimé hier que l’accord de réconciliation interpalestinien, conclu jeudi au Caire entre les délégations du Fatah et du Hamas, est «une étape importante» vers le retour intégral de l’Autorité palestinienne à Ghaza. Dans une déclaration, Mme Mogherini a affirmé que l’accord signé entre le Fatah et le Hamas «peut devenir une étape importante vers le retour intégral de l’Autorité palestinienne à Ghaza et l’accomplissement de réels progrès sur la réconciliation inter-palestinienne», indiquant que l’Union européenne va examiner attentivement les détails de cet accord et ses implications.

La chef de la diplomatie européenne a souligné que l’UE a appelé toutes les factions palestiniennes à faire «preuve de bonne foi, lors du futur processus en vue de permettre à l’Autorité palestinienne légitime de reprendre le plein contrôle à Ghaza». Elle a insisté, à cet égard, qu’il est essentiel que l’accord fournisse les bases requises, et que la situation de la population de Ghaza soit améliorée d’urgence, tout en soulignant la disposition de l’UE à apporter «un soutien total aux efforts visant à réunir Ghaza et la Cisjordanie sous une seule Autorité palestinienne légitime». «Ceci est essentiel pour parvenir à une solution négociée de deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien», a-t-elle affirmé. (APS)