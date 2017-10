droit à l’autodétermination au Sahara occidental : Pas d’autre alternative

La décolonisation du Sahara occidental est «une question urgente et cruciale», pour la stabilité de la région, a indiqué l’ambassadeur

et représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, Sabri Boukadoum, affirmant qu’il n’y a pas d’alternative au respect de l’exercice du droit à l’autodétermination.

«Il n'y a pas d'alternative au respect de la doctrine établie par l'ONU sur la décolonisation. Nous ne pouvons pas rester silencieux», a déclaré M. Boukadoum à la quatrième commission de l'ONU chargée de la décolonisation. «Pour l'Algérie, la résolution du conflit du Sahara Occidental est une question urgente et cruciale, pour la stabilité, le progrès et l'intégration du Maghreb, seule sous région d'Afrique qui ne connait pas encore un tel processus», a affirmé le diplomate algérien. Et «comme disait José Marta», a-t-il poursuivi, «nous sommes libres de ne pas être mauvais mais nous ne pouvons pas être indifférents à la souffrance humaine». M. Boukadoum a estimé «déplorable» qu'en 2017 il restait encore 17 territoires non autonomes à décoloniser, jugeant «épouvantable» que les discussions à la commission portent encore sur «les mérites des restes du colonialisme», de la domination, de l’asservissement des peuples et de la spoliation de leurs richesses. «Notre débat devrait se focaliser sur la façon de mettre fin rapidement et pacifiquement aux situations de colonialisme et non pas (s’interroger) si le colonialisme a des effets positifs, pour nous c'est un non sens», a regretté l’ambassadeur. La troisième décennie internationale de l’élimination du colonialisme tire à sa fin sans qu’aucun progrès ne soit réalisé dans le processus de décolonisation des 17 territoires non autonomes, a-t-il dit en substance. «Allons-nous léguer à la génération future une quatrième décennie? Une cinquième décennie? Ce ne serait plus un combat mais une fête ! Allons-nous célébrer le colonialisme dans cinquante ans?», s’est-il indigné.



Une question d’occupation



L’ambassadeur a tenu à souligner devant la commission que le statut du Sahara occidental ne souffrait d’aucune ambiguïté. Il s’agit bel et bien d’une question de décolonisation inscrite à l’ordre du jour des Nations unies depuis plus de 50 ans. Dans sa réponse à son homologue marocain, Omar Hilale, qui a prétendu que l’avis consultatif de la Cour de Justice Internationale de 1975, reconnaissait l’union des tribus du Sahara avec le peuple marocain dans leur allégeance au roi du Maroc, l’ambassadeur a précisé que la Cour avait confirmé sans équivoque le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Pour lui rafraîchir la mémoire, l’ambassadeur Boukadoum a invité son homologue marocain à relire cet avis consultatif qui a conclu à l’inexistence de lien juridique entre le Sahara occidental et le Maroc qui puisse empêcher la mise en oeuvre de la résolution 1514 portant sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux. «Toutes les résolutions de l'ONU sur le Sahara occidental adoptées à la fois par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité ont réaffirmé de façon constante et sans équivoque la nature juridique de ce conflit ainsi que le principe d'autodétermination à mettre en oeuvre», a-t-il rappelé. Evoquant le rôle de l’Union africaine dans le processus de règlement de ce conflit, M. Boukadoum a souligné que l’organisation panafricaine avait réussi à négocier un plan de règlement qui met fin à 16 ans de conflit ouvert entre les deux parties. Le Plan approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies reste à ce jour le seul accord valable accepté mutuellement par les deux parties du conflit, a-t-il enchaîné. «Le Conseil a approuvé à l'unanimité la résolution 690 (1991) et a décidé d'envoyer une mission de l'ONU ayant pour mandat central d'organiser et de superviser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental», a-t-il dit. «Je vous invite à lire l’appellation de cette mission, Minurso, le ‘’R’’ signifie référendum», a répondu le diplomate dans sa mise au point au représentant marocain qui avait déclaré lors de sa prise de parole que «l’option du référendum au Sahara occidental est définitivement enterrée. M. Boukadoum a réaffirmé devant la commission le soutien indéfectible de l’Algérie aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies, et de son envoyé personnel en vue de relancer sans plus tarder le processus des négociations à l’arrêt depuis 2012. En prenant la parole au cours de ce débat sur la décolonisation, M. Boukadoum a tenu d’emblée à recadrer son homologue marocain, Omar Hilale, qui s’est acharné contre l’Algérie dans sa déclaration à la commission. «Eh bien, je commence par dire que j'ai entendu tant de fois le mot Algérie, que j'étais sur le point de penser qu'il y avait un autre ambassadeur d'Algérie ici, parce qu'il a mentionné plus de 40 fois l'Algérie», a ironisé M. Boukadoum. «Mais il a dit des choses tellement désagréables qu'il ne peut être l’ambassadeur d'Algérie, certainement pas», a répondu M. Boukadoum au déchaînement de l’ambassadeur marocain. Le diplomate algérien a encore taclé Omar Hilal en lui précisant que contrairement à lui il «promets de ne rien dire sur le Maroc». L’ambassadeur d’Algérie a tenu à remercier le président de la Commission, Rafael Dario Ramirez Carreno, pour son leadership et sa gestion des travaux de la session. «Je voulais vous signaler que mes remarques élogieuses à votre égard soient prononcées publiquement et directement de crainte que les communiqués de presse, rapportent le contraire, comme cela s’est produit dernièrement». «Ainsi quoi que vous trouviez dans ces étranges communiqués, mes paroles sont celles que vous avez entendues et non celles que vous pourriez lire», a conclu l’ambassadeur en faisant référence aux faux comptes rendus sur les travaux de la commission publiés dernièrement par le service presse de l’ONU. (APS)

le Sénateur espagnol Pablo Rodriguez Cejas

Le peuple sahraoui, noble et pacifique, mérite une réponse de la communauté internationale

Le peuple sahraoui qui continue d’opter pour le dialogue comme voie privilégiée pour une solution définitive à sa cause après plus de 40 ans, mérite une réponse de la communauté internationale, a indiqué le Sénateur espagnol Pablo Rodriguez Cejas, soutenant que «la Minurso doit reprendre sa mission principale relative à la tenue d’un référendum d’autodétermination qui n’a que trop tardé.» «Plus de quatre décennies passées dans des camps, les Sahraouis continuent d’opter pour le dialogue, comme voie privilégiée pour une solution juste à leur cause, ce qui montre que ce peuple est noble et pacifique», a souligné le sénateur des Canaries, dans un communiqué, à son retour d’un voyage aux camps des réfugiés sahraouis. Le Sénateur Pablo Rodriguez qui a fait partie d’une délégation canarienne qui a visité les camps des réfugiés sahraouis témoigne de sa solidarité avec le peuple sahraoui tout en mettant l’accent sur la nécessité de trouver une «solution définitive permettant aux réfugiés de retourner à leur pays». «Le peuple sahraoui, a-t-il dit, mérite une réponse de la communauté internationale et la mission des nations unies pour le Sahara occidental (Minurso) doit reprendre sa mission principale relative à la tenue d’un référendum d’autodétermination qui n’a que trop tardé». «Les Sahraouis se retrouvent maintenant face à deux murs, celui construit par le Maroc, séparant le territoire sahraoui occupé de celui libéré, et le mur du silence et de l'oubli», a indiqué Pablo Rodriguez ,qui a par ailleurs demandé à la communauté internationale, «une plus grande implication dans le règlement de ce conflit afin de permettre à cette population forcée à l’exil depuis des années, à retourner à son pays d’une manière pacifique». Pablo Rodriguez ainsi que le reste de la délégation canarienne ont tenu à remercier les Sahraouis pour la «bonne organisation de la vie quotidienne dans les camps et la bonne gestion des aides, des projets coopération et de la solidarité internationale». A cet égard, il a déclaré que le peuple sahraoui est un «excellent exemple de l'organisation, de l'unité, de la persévérance, et surtout de la noblesse», tout en rappelant que «les îles canaries ont joué et jouent encore, un rôle important dans le développement de la société sahraouie, non seulement par le biais d’une coopération active mais aussi par les liens d’amitiés qui lient les deux peuples voisins». Le Sénateur a, par ailleurs, souligné le rôle important joué par les femmes dans les camps de réfugiés. «La femme sahraouie joue un rôle particulièrement pertinent car elle est non seulement responsable de l'organisation de chacune des wilayas où des villages, mais aussi, elle participe activement dans la vie politique et sociale», a-t-il dit. La délégation canarienne composée de membres du Parlement des îles Canaries, des représentants des municipalités et des Conseils municipaux, d’universitaires, de journalistes et de responsables des projets de coopération, a tenu lors de son séjour dans les camps des réfugiés sahraouis, de nombreuses réunions de travail avec divers ministres de la République arabe sahraouie démocratique avant d’être accueillie par son président, Brahim Ghali. (APS)



groupe de Gdeim Izik

un procès inique



Les Sahraouis du groupe de Gdeim Izik était «inique» et répondait «à des fins politiques», ont affirmé deux observatrices internationales dans leurs rapports, ajoutant que les aveux des accusés avaient été obtenus «sous l'effet de la torture». Le rapport de Mme Tone Sorfonn Moe, présente au procès, intitulé «Le procès 2017 des prisonniers politiques du Sahara Occidental» (279 pages), et celui de la militante pour les droits de l'homme, Isabel Lourenço, sous le thème «Cas Gdeim Izik» (277 pages) dont l'APS a reçu jeudi une copie de chacun, ont évoqué le déroulement du procès politique, la torture et l'absence de preuves suffisantes contre les accusés. Selon les deux rapports, le tribunal de l'occupant marocain avait prononcé en juillet dernier des peines allant jusqu'à la perpétuité contre des militants sahraouis «défendant l'indépendance du Sahara Occidental conformément au droit international». Les militants sahraouis ont été arrêtés en 2010 à l'issue de manifestations de protestation contre la tentative marocaine de démantèlement par la force du camps de Gdeim Izik au Sahara occidental. L'observatrice norvégienne, Tone Sorfonn Moe, a indiqué dans son rapport que le "droit international et la suprématie de la loi n'ont pas été respectés dans le procès dudit groupe», faisant remarquer que le «rapport du médecin légiste n'a été soumis ni au tribunal ni au collectif de défense. Les avocats «n'ont pas été informés des circonstances des prétendus assassinats», a-t-elle ajouté. Selon l'auteur du rapport, il y a des «indices claires» montrant que «les 23 détenus sahraouis ont été torturés en prisoné, se référant aux déclarations de plusieurs avocats en audience. Elle a ajouté dans ce contexte que les «détenus sahraouis ont signé des aveux sous la torture» et subi entre autres des privations de sommeil, le viol et la gégène. Le document mentionne l'absence de preuves, l'interruption répétée du Procureur général et de l'avocat de la défense qui a exploité des preuves non fiables. Les témoins de la défense ont par ailleurs été empêchés de comparution. «Aucune photo de la scène du crime n'a été présentée devant le tribunal comme preuve, ni même des preuves sur les armes utilisées dans le crime, des empreintes ou voire une analyse ADN et l'accusation est fondée sur les aveux des témoins du procureur général, six ans après les évènements de Gdeim Izik», a ajouté Mme Tone Sorfonn Moe. «Le tribunal a condamné les accusés en l'absence de preuves suffisantes», a-t-elle précisé, arguant «qu'aucune preuve matérielle confirmant les crimes reprochés aux accusés n'a été fournie».

La militante portugaise des droits de l'homme, Isabel Lourenço, a fait la même déduction que celle mentionnée par Sorfonn Moe, dans son rapport qui qualifie le procès de «partial et inique». Parmi les exemples fournis, la militante a cité «la subjectivité de la traduction qui traduisait le mot accusés par assassins et l'interdiction d'accès des Sahraouis au tribunal», affirmant «l'absence du pouvoir judiciaire» lors de ce procès. Aucun nom des nombreux témoins appelés par le procureur général, sept ans après les évènements de Gdeim Izik, ne figure sur les rapports de police, et les Sahraouis ayant dit avoir été victimes de torture n'ont bénéficié d'expertise médicale que plusieurs années après. «Il n'y a rien d'étonnant» à ce que les médecins marocains ne parviennent pas à certifier les actes de tortures, selon le rapport, indiquant que «le Maroc en tant que force d'occupation ne dispose pas de l'autorité juridique dans cette affaire», et les Sahraouis devaient comparaitre devant un tribunal sahraoui et être jugés selon les lois en vigueur au Sahara occidental. «Les détenus de Gdeim Izik doivent être considérés comme des détenus politiques», leur procès ayant été inique, a-t-elle conclu.(APS)