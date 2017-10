Efficacité énergétique dans le bâtiment : construire autrement

Un atelier de formation de dimension régionale, dédié à l'efficacité énergétique dans le bâtiment, est prévu le 30 octobre prochain à Oran, à l'initiative de l'Agence pour la promotion de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE). "La rencontre est destinée aux professionnels du bâtiment et portera sur l'application informatique CT-BAT (calcul thermique des bâtiments)", a précisé à l'APS le Bureau "R20 Med" assurant la représentation méditerranéenne de l'Organisation non gouvernementale (ONG) R20 (Regions of climate actions), partenaire de l'APRUE. En plus de l'utilisation de l’application CT-BAT, les architectes, ingénieurs et universitaires actualiseront également leurs connaissances par rapport à la réglementation thermique du bâtiment et à d'autres notions techniques.

Développée dans le cadre de la coopération algéro-allemande, l'application CT-BAT permet de vérifier la conformité des projets de construction de bâtiment aux normes algériennes, a-t-on indiqué. Liés par une convention de collaboration signée en septembre 2015, l'APRUE et le "R20 Med" ont à leur actif plusieurs ateliers de formation sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Ces séances ont bénéficié notamment aux maîtres d’œuvre, aux entreprises de réalisation, aux cadres des collectivités territoriales (APC) et aux enseignants du secteur de la formation professionnelle, rappelle-t-on.