Rencontre avec Marcel Bois à la librairie Chaïb-Dzaïr : Traduire ou s’ouvrir au monde littéraire

La librairie Chaïb-Dzaïr, de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), a ouvert le débat, jeudi après-midi, sur un volet primordial de la littérature, souvent méprisé en Algérie, en l’occurrence la traduction.

Avec comme invité un ami de l’Algérie, considéré comme le plus grand traducteur français d’œuvres algériennes, Marcel Bois a animé une conférence-débat, en présence d’un nombreux public, pour relater son vécu en Algérie, les ficelles de son métier ; la traduction dans tous ses états, telle qu'elle doit être conçue et comme elle est livrée aujourd'hui, en Algérie notamment, mais aussi dans son concept universel professionnel et du nombre de livres traduits depuis 1980. Tout a commencé lorsque Marcel Bois était enseignant de langue française au lycée El Mokrani à Alger, il évoque ce lycée avec beaucoup d’émotion en parlant d’une époque d’effervescence culturelle avec notamment la réception des auteurs et l’organisation de plusieurs rencontres littéraires. « Tout a commencé en 1973 lorsque j’enseignais au lycée El Mokrani. J’avais un collègue, professeur en langue arabe, Abdelallah Mazouni, il travaillait sur Le vent du Sud de Abdelhamid Benhedouga, mais, il n’avait pas envie de continuer, et donc je l’ai traduit», a-t-il souligné. Cette traduction a donné naissance à une grande amitié entre Marcel Bois et Abdelhamid Benhedouga. Ensemble, ils ont partagé des visions du monde selon ses dires, ils ont accompli beaucoup de choses ensemble et force est de constater que Marcel Bois a traduit la quasi-totalité de son œuvre avec beaucoup de perfection et de dévouement. Il avoue dans la foulée que parmi toutes les œuvres qu’il avait à traduire «Dhikrayat wa jirah» d’Abdelhamid Benhadouga était le plus passionnant à lire et à traduire. Il a également traduit des romans de Tahar Ouettar. Marcel Bois est depuis quelque temps le traducteur de Waciny Laredj dont le Livre de l'Emir qui porte sur la vie et l'œuvre de l'Emir Abdelkader, édité chez Actes Sud. Rappelant que la traduction ne consiste pas seulement à traduire des mots, mais plutôt les émotions et la sensibilité de l’auteur, ainsi que la civilisation et les circonstances socioculturelle de l’écrit, Marcel Bois indique qu’il faut maîtriser la langue d’arrivée avant celle du départ. Le conférencier a, en outre, considéré le champ littéraire algérien comme étant l’un des plus riches et prospères au monde. Il a appelé la jeunesse à écrire davantage et à traduire en toutes langues pour promouvoir la culture et la civilisation algérienne. «Qu’ils écrivent en arabe classique, arabe dialectal, en tamazigh ou en langue française, la traduction doit constituer une richesse pour la littérature algérienne et non pas une polémique. Le livre algérien doit être traduit davantage en langues internationales», a-t-il préconisé.

Kader Bentounès