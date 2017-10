saison sportive 2017-2018 : M. Ould Ali en donne le coup d’envoi

La saison sportive scolaire 2017-2018 a été ouverte, jeudi, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, à partir du Lycée sportif de Draria à Alger. «Les pouvoirs publics accordent beaucoup d’importance à cette infrastructure, véritable vivier du sport et de savoir.

C’est un lycée qui offre à la fois des opportunités d’enseignement et de formation sportive de haut niveau», a déclaré Ould Ali dans son allocution d’ouverture. «Nous avons enregistré l’année passée un remarquable taux de réussite au baccalauréat (64,39%) ici. Sur le plan sportif, les lycéens de l'établissement ont remporté lors des compétitions internationales 82 médailles dont 29 en or, ainsi que 103 médailles (60 en or) dans les compétitions nationales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes», s’est félicité le ministre. Le Lycée sportif de Draria encadre 355 élèves dont 142 nouveaux inscrits (43 filles et 99 garçons) au titre de l’année scolaire 2017-2018, dans 21 disciplines sportives. «Notre objectif majeur est de permettre à nos élèves de bénéficier d’une formation sportive de qualité, sans négliger l’aspect éducatif et la bonne marche de leur cursus scolaire. Les cours sont programmés entre 8h00 et 15h00. Les étudiants se consacrent en fin de journée à l’entraînement», a fait savoir le directeur du Lycée sportif national, Slimane Mekhlouf. Interrogé sur les critères d'entrée à l’établissement, il a assuré que la sélection se faisait par les fédérations sportives qui «connaissent parfaitement leur talent». «Chaque fédération sélectionne ses meilleurs éléments et on travaille en collaboration avec les instances fédérales pour les exigences d’excellence. Les autres sportifs qui n’ont pas un niveau national, sont orientés vers nos annexes à Blida, Aïn Sefra (wilaya de Naâma, ndlr) et Oum El-Bouaghi», a expliqué le directeur du Lycée sportif de Draria, inauguré en 2001. Le grand défi des responsables du lycée est de gérer le calendrier des athlètes notamment en période de stages ou de compétitions. «Les choses sont complètement maîtrisées sur ce plan-là. Après les stages et les tournois, une équipe pédagogique s’attèle à faire rattraper les cours aux élèves absents», a-t-il indiqué. Chaque palier éducatif au Lycée sportif de Draria compte cinq groupes ne dépassant pas les 26 élèves par classe. Les présidents des fédérations d’escrime, de boxe, de judo, de gymnastique, d'haltérophilie et de tir sportif ont assisté à la cérémonie de coup d’envoi officiel de l’année sportive scolaire 2017-2018.