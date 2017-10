Saison hivernale : L’ONA mène des actions de prévention

Dans le cadre de la préparation de la saison hivernale, les services de l’Office National de l’Assainissement (ONA) de Tizi-Ouzou ont mené de nombreuses actions préventives à travers le territoire de la wilaya, a indiqué l’office dans un communiqué. « Nos équipes axent ses efforts sur la prévention par des opérations de curage préventif des réseaux qui permettent d’assurer un écoulement normal des eaux pluviales lors des précipitations importantes », a fait savoir l’office en rappelant qu’un dispositif spécial d’intervention contre les inondations a été mis en place à la fin de la saison estivale.

Ce dispositif consiste en la réception et la diffusion sures et rapides des BMS (fax, sms,..), mise en place des équipes d’intervention des unités sur les lieux d’intervention à chaque BMS (points à surveiller, équipes d’astreinte et de permanence, moyens à mettre en œuvre...), transmissions aux autorités, et à la direction générale de l’ONA, après chaque événement pluvieux, le Bulletin de Renseignement Quotidien qui résume les interventions réalisées et les moyens engagés durant la validité du bulletin et curage des points noirs et la préparation des moyens d’intervention après chaque événement pluvieux. En plus de ce dispositif, l’ONA met à disposition du citoyen des numéros d’appel et des registres de réclamations au niveau des centres d’assainissement. Durant les périodes de validité des BMS, les moyens humains et matériels sont déployés par l’organisation d’une rotation des équipes d’intervention avec mobilisation d’une équipe de curage hydromécanique constituée d’agents et de camion hydro-cureur au niveau des 265 centres.

Les équipes d’intervention au niveau des unités opérationnelles seront appuyées en cas de nécessité absolue par les équipes de la TASK-FORCE de l’ONA, qui est un Centre d’Intervention Rapide (CIR), basé à Alger et qui intervient au niveau national comme appui et support.

Bel. Adrar