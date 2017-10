Campagne de sensibilisation et de prévention aux accidents de la route : une pédagogie de la prudence

Face à la circulation, un enfant ne réagit pas comme un adulte. Là où l’adulte met une demi-seconde à distinguer un véhicule à l’arrêt d’un véhicule en mouvement, un enfant, lui, en met trois à quatre secondes. Son champ visuel est limité, et sa petite taille l’empêche de voir par-dessus les voitures, et le cache des automobilistes.

De surcroît, un enfant ne reconnaît pas les signaux sonores du danger. C’est à l’adulte de modifier son comportement et de lui apprendre la rue : l’empêcher de courir, lui donner la main pour traverser, lui montrer l’exemple en s’arrêtant toujours au bord du trottoir, bien regarder des deux côtés avant de traverser et toujours traverser dans les passages piétons quand le feu passe au rouge et que le petit bonhomme vert s’allume.

Afin de sensibiliser les écoliers et l’ensemble des enfants sur la question, le Centre national de prévention et de sécurité routière a procédé, jeudi dernier, au lancement de la campagne de sensibilisation aux dangers des accidents de la route et à l'importance de respecter le code de la route qui a eu lieu à partir du complexe sportif de cité El Badr à Kouba.

L’objectif visé par cette opération est de baisser le nombre de morts sur nos routes et impliquer la culture du respect du code de la sécurité routière qui demeure, selon les organisateurs, une nécessité absolue puisqu’au cours de l’année 2015-2016, 273 morts et près de 4.000 blessés ont été enregistrés parmi les élèves âgés de 5 à 15 ans qui sont généralement des piétons.

En marge de cette manifestation de prévention et de sensibilisation aux dangers de la route, le directeur général du Centre national de prévention et de sécurité routière, Ahmed Naït El Hocine, a déclaré que «cette journée est une continuation de la campagne nationale entamée par le centre national de prévention et de sécurité routière. ça rentre dans la nouvelle stratégie du ministre de l’intérieur. le dossier de la sécurité routière a été pris en charge en 2016 par la tutelle, d’où l’intensification du travail et sensibilisation selon les instructions du ministre de l’intérieur».

M. Nait El Hocine a expliqué que «tous les indicateurs sont à la baisse, c’est un travail qui a été récompensé au cours de l’année 2016. Il y a eu une baisse par rapport à l’année 2015 de près de 10% pour les décès, de 13% pour le nombre global d’accidents et presque 18% pour celui des blessés pour les 8 mois de l’année en cours mais la facture demeure toujours exorbitante, c'est-à-dire presque 3.000 morts en 2017».

Il a indiqué que «la journée est organisée en coordination avec le ministère de l’éducation qui a facilité le travail et accordé les autorisations nécessaires pour les actions de sensibilisation au niveau des établissements scolaires. C’est un travail de sensibilisation qui est orienté vers les trois paliers de l’enseignement d’où il a été constaté un nombre important de morts et de blessés».



Forte présence des élèves de l’école les jasmins de Kouba



Selon lui, lorsqu’on parle de sécurité routière, les gens pensent directement aux automobilistes, or que même les piétons sont soumis au code de la circulation routière, car le code de la route s’adresse également aux piétons. en milieu urbain, ils constituent près de la moitié des victimes des accidents de la circulation. «C’est la raison pour laquelle nous voulons intensifier ce travail de sensibilisation. on va vulgariser à l’enfant les règles basiques de la circulation routière et pour cela, des supports didactiques ludiques ont été réalisés pour apprendre aux enfants la signalisation utile», a souligné M. Nait El Hocine.

Il y a une partie des cours théoriques qui sont menés en classe, après il y a des cours pratiques sur les pistes d’éducation routière. Pour les élèves du collège et du lycée qui sont appelés à conduire des motocycles et des voitures, là on s’adresse à eux à travers de nouveaux outils de communication comme les simulateurs de conduite, les lunettes de réalité virtuelle et des vidéos de sensibilisation en 3D afin de leur faire vivre l’événement pour plus de sensibilisation. Plus de 150 élèves de l’école les jasmins de Kouba sont venus.

«Des semaines de prévention routière seront organisées dans les autres wilayas qui ont accusé un fort taux de sinistralité, comme M’sila, Béjaia, Sétif, Tlemcen et Mascara», a indiqué M. Nait El Hocine.

Les organisateurs ont saisi l’occasion pour mettre l’accent sur l’importance de l’éducation des enfants à la sécurité routière dès le plus jeune âge qui est «primordiale et qui participe à une nécessité de formation tout au long de la vie», ont-il déclaré.

Wassila Benhamed