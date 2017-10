Cancer du sein : l’importance du diagnostic précoce

Des spécialistes de la santé publique ont souligné jeudi à Alger la nécessité pour la femme d'avoir des notions médicales sur le cancer du sein, affirmant que cela peut lui sauver la vie.

Les participants à la journée de sensibilisation sur le diagnostic précoce du cancer du sein organisée au profit du personnel féminin de la Sûreté de la wilaya d'Alger, ont mis en avant l'importance d'un diagnostic précoce de cette maladie.

Le docteur Abdelhakim Belamri, médecin coordonnateur au niveau des services de la Sûreté de la wilaya d'Alger, a appelé les participantes à cette journée à développer la culture de la prévention en pratiquant l'autopalpation et en faisant un contrôle médical périodique.

L'intervenant a indiqué que selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), 11.000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués cette année en Algérie et une femme décède chaque 10 seconde des suites du cancer du sein. Le diagnostic précoce évite aux femmes de subir un traitement long, pénible et couteux (300 millions de centimes pour chaque cas), a-t-il poursuivi. Le docteur a mis en garde les participantes contre la médecine alternative et les charlatans.

De son côté Mme Samia Kaci, présidente de l'Association d'assistance aux malades cancéreux Nour El Dhoha, a estimé de son côté que son association activant au niveau national a enregistré une hausse des cas de cancer du sein dans les wilayas du sud du pays chez les femmes de moins de 40 ans, la plupart des cas sont associés au facteur héréditaire.

Dans le même contexte, la présidente de l'association a constaté que les femmes, quel que soit leur métier ou activité, elles hésitent à évoquer certains signes au niveau du sein. Elle a appelé tout le personnel féminin de la Sureté de la wilaya d'Alger à briser le mur du silence. (APS)